IR 2025: 94,48% de declarações foram entregues no Pará

O total de 947.684 declarações do Imposto de Renda 2025 enviadas no Pará até o último dia do prazo, na sexta-feira (30), corresponde a 94,48% do total de 1.002.951 declarações previstas para o Estado, de acordo com a expectativa da Receita Federal. No entanto, ainda faltam 55 mil declarações serem enviadas à Receita.

O balanço final de 2024 apresentou, no Estado do Pará, 938.094 declarações. No comparativo com o total dos documentos enviados dentro do prazo do IR em 2025 (947.684), houve aumento de 9.590 unidades (1,02% de aumento).

Até sexta-feira (30), na 2ª Região Fiscal, que abrange os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, a Receita Federal recebeu um total de 2.064.937 declarações no período estipulado, ou seja, 22.890 a mais que as 2.042.047 verificadas em 2024, crescimento de 1,12%. O total na expectativa da RF para 2025 é de 2.183.228. Portanto, as 2.064.937 declarações já enviadas correspondem a 94,58 % desse total da 2ª Região Fiscal.