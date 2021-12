'Inverno Amazônico' terá chuvas acima da média no mês de dezembro

Dezembro é o mês que historicamente ocorre o “Inverno Amazônico” no Pará. Segundo dados do Centro Gestor e Operacional Do Sistema De Proteção Da Amazônia (Censipam) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), neste mês o volume de chuva será intenso, principalmente no Marajó, Região Metropolitana de Belém e nordeste paraense. As chuvas intensas esperadas para este mês, estiveram presentes em boa parte do mês de novembro, que teve chuvas além da média climatológica de até 100 mm nas faixas norte e sul do Pará, chegando a 200mm em áreas do Marajó e Calha Norte.

“As chuvas ocorreram acima da média no estado devido a um efeito natural causado pela influência dos oceanos Atlântico e Pacífico. O Oceano Pacífico próximo à linha do Equador esteve mais frio que a média histórica e o Oceano Atlântico nas faixas equatorial e tropical sul esteve mais quente que a média histórica. Essa combinação das Temperaturas da Superfície do Mar (TSM) dos Oceanos Atlântico e Pacífico tornam o ambiente favorável à ocorrência de chuvas no estado do Pará”, destaca Nilzele Gomes, meteorologista do Núcleo de Meteorologia do Censipam.

Segundo a meteorologista, neste mês, tanto o Oceano Atlântico como o Oceano Pacífico continuarão com o mesmo padrão do mês de novembro, ou seja, as águas superficiais continuarão mais frias que o normal no Pacífico sobre a faixa equatorial e com o Atlântico, sobre a faixa tropical Sul, mais aquecido que a média, o que manterá os índices pluviométricos altos nas regiões paraenses.

Mais chuva no interior

Dados da Semas apontam que a porção sul do Pará - entre os municípios de Itaituba até Parauapebas e demais situados ao sul destes - concentra os maiores volumes de chuvas, com acumulados variando entre 200 e 400 mm/mês e mínimos entre 150 e 300 mm/mês. Já os municípios situados no centro e norte do Estado terão acumulados máximos em torno de 200 mm/mês e núcleos mais intensos por volta de 250 mm/mês, situados na RMB, parte sudoeste do Baixo Amazonas e centro-norte do Sudeste.

A faixa litorânea do Nordeste e Marajó apresentam os menores acumulados exibindo totais variando de 10 a 75 mm/mês. Este padrão elevado de chuvas deverá se manter em janeiro, com previsão de chuvas acima do normal no norte e sudoeste do estado.

Como se manter informado?

Para manter a população informada e precavida sobre as fortes chuvas e ventanias, a Defesa Civil Nacional mantém parcerias com instituições que produzem e encaminham boletins meteorológicos, geológicos e hidrológicos ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec). Estes alertas são enviados aos estados e municípios que sinalizam a população por meio de mensagem de textos sobre a situação meteorológica.

Os avisos meteorológicos são enviados após o cadastramento. Para isso, é necessário enviar um SMS com o CEP da residência para o número 40199. Em seguida, a Defesa Civil Nacional responde com uma mensagem de confirmação do cadastro e, a partir disso, o solicitante passa a receber alertas periódicos. As mensagens são enviadas sempre que for necessário.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades