Instituto arrecada mais de 21 toneladas de alimentos a instituições beneficentes no Pará

Mais de 21 toneladas de alimentos arrecadados e destinados a instituições beneficentes no Pará marcaram o resultado de um conjunto de ações sociais realizadas ao longo de 2025 com foco no enfrentamento da insegurança alimentar. A iniciativa beneficiou diretamente organizações que atuam com famílias em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua e comunidades impactadas por emergências climáticas.

O volume arrecadado faz parte de um resultado ainda mais amplo em nível nacional, que incluiu doações de alimentos, produção de refeições prontas e ações permanentes de combate ao desperdício. Somente no último ano, essas iniciativas contribuíram para a distribuição de milhões de refeições em diferentes regiões do país, alcançando mais de 1 milhão de pessoas.

Ações integradas ampliam alcance social

Os números refletem uma estratégia baseada em parcerias com organizações sociais, logística integrada e engajamento da sociedade, incluindo clientes e colaboradores. A proposta é fortalecer redes locais já existentes, garantindo que os alimentos cheguem com rapidez e regularidade a quem mais precisa.

O desempenho de 2025 consolida a atuação do Instituto Assaí, responsável pelo investimento social da rede Assaí Atacadista, que encerrou o ano com a marca de 6 milhões de refeições doadas, um crescimento de 11% em relação a 2024. Segundo a instituição, o resultado é fruto de ações planejadas e complementares, que vão desde a doação direta de alimentos até o preparo de refeições prontas.

Combate ao desperdício fortalece doações

Entre os programas desenvolvidos está o Destino Certo, voltado ao combate ao desperdício de alimentos. A iniciativa direciona para doação frutas, legumes e verduras sem valor comercial, mas próprios para consumo, evitando o descarte e ampliando o acesso à alimentação. Desde sua criação, mais de 2 milhões de famílias já foram beneficiadas.

Outro destaque é o projeto Cozinhas Solidárias, que transforma os alimentos arrecadados em refeições prontas para populações em situação de vulnerabilidade. Entre 2023 e dezembro de 2025, foram distribuídas mais de 830 mil refeições, superando em cerca de 160% a meta inicial do período. Atualmente, o projeto conta com cozinhas em oito estados, com expansão em andamento.

Campanha solidária mobiliza o Pará

No Pará, parte significativa das doações foi arrecadada durante a campanha Alimento a Gente Compartilha, realizada entre 17 de novembro e 21 de dezembro. No Estado, a mobilização resultou na arrecadação de 21.884 quilos de alimentos, distribuídos por meio de instituições sociais parceiras. Em todo o país, a campanha somou 700 toneladas de alimentos em 2025 e alcançou o acumulado de 1.540 toneladas no triênio 2023–2025.

As doações no Pará atenderam organizações como Instituto SOS Gente, Associação dos Moradores e Amigos do Distrito Industrial (Amadis), Associação Fazenda Embrião, AVAO (Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia) e Colorindo a Vida – Casa Ronald McDonald. Todo o volume arrecadado foi destinado à montagem de cestas básicas, preparo de refeições e atendimento direto a famílias em situação de insegurança alimentar.