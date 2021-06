Inscrições para o segundo processo seletivo da UFPA encerram nesta quarta

A Universidade Federal do Pará (UFPA) publicou o edital do segundo processo seletivo deste ano. Será para preenchimento de 536 vagas, remanescentes do primeiro resultado e da primeira repescagem de 2021. Novamente, serão usadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado. Para ler o edital, basta entrar no site do Centro de Processos Seletivos da instituição (Ceps). As inscrições encerram às 17h desta quarta-feira (2).

Das 536 vagas, 204 serão para ampla concorrência, 217 para o sistema de cotas e 115 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). Haverá ofertas nos campi de Belém (144), Abaetetuba (102), Altamira (99), Salinópolis (55), Ananindeua (44), Bragança (35), Tucuruí (32), Cametá (8), Breves (2) e Soure (1). Os cursos ofertados são principalmente licenciaturas. O prazo de inscrição será mais curto, para possibilitar o ingresso de candidatos em turmas cujas aulas iniciarão em junho.

O PS 2021-2 terá, de forma prática, normas semelhantes às do PS 2021. Uma novidade é que não haverá cobrança de taxa de inscrição, permitindo que qualquer pessoa possa se candidatar, desde que tenha realizado o Enem 2020. Alguns procedimentos também passarão a ocorrer apenas de modo remoto, considerando as limitações impostas pela pandemia de covid-19.

O candidato(a) que já aguarda outra repescagem do PS 2021 da UFPA poderá também concorrer. Caso haja aprovação em um dos processos, automaticamente renuncia à vaga do outro. A expectativa é de que o edital proporcione novas oportunidades a quem deseja cursar o ensino superior.

Edital requer atenção para regras específicas

É importante que os(as) estudantes interessados(as) em se candidatar leiam, com atenção, o edital do PS 2021-2, que observará normas semelhantes às do PS 2021, exceto por alguns procedimentos que passarão a ocorrer apenas de modo remoto, considerando as limitações impostas pela pandemia.

O preenchimento das vagas utiliza como base os resultados obtidos pelos(as) candidatos(as) nas provas do Enem 2020. Os(As) estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas localizadas em um dos estados da Região Norte recebem bônus de 10% sobre o valor da nota obtida no Enem.

Pelo menos metade das vagas da Instituição é reservada para os(as) egressos(as) da rede pública de ensino, incluindo cotas para pessoas com deficiência, baixa renda e negros/as (pretos/as e pardos/as) e indígenas. Em quadros do edital, os(as) candidatos(as) devem conferir com detalhes os grupos de inscrição e os grupos de vagas aos quais concorrerão de acordo com o seu perfil. Assim, será possível perceber, de maneira clara, que um(a) mesmo(a) candidato(a) concorre, em muitas ocasiões, a vagas que pertencem a mais de um grupo de cota.

Quem deseja concorrer a vagas pelo Sistema de Cotas reservadas a pessoas que se inscrevem e autodeclaram-se pretos(as) ou pardos(as), se aprovado(a), deverá se apresentar a uma Comissão de Heteroidentificação, que irá analisar se o fenótipo de cada candidato(a) confirma a autodeclaração.

O (A) candidato(a) que já aguarda novas repescagens do PS 2021 da UFPA poderá também concorrer. Se for aprovado(a) no novo edital ou chamado(a) em repescagem do edital anterior, ao efetuar a habilitação na vaga de um processo estará automaticamente renunciando à vaga do outro.