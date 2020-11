Inscrições para o Prosel 2020 são prorrogadas; confira

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) anunciou prorrogação das inscrições para o Processo Seletivo Especial (Prosel 2020) até o dia 12 de novembro. A universidade vai ofertar 315 vagas em cursos de graduação, distribuídas em sete municípios paraenses. Clique aqui e confira o edital.

Os candidatos podem pagar a taxa de inscrição, de R$ 80,00, até o dia 13 de novembro. O pagamento pode ser feito em qualquer banco ou casa lotérica.

O cartão de confirmação de inscrição, com local, dia e hora das provas será divulgado a partir de 7 de dezembro. E as provas serão realizadas, provavelmente, no dia 13 de dezembro. A data poderá ser alterada, após avaliação das condições de segurança necessárias para a proteção contra a covid-19.

As vagas são para: Ciências Contábeis, em Bom Jesus do Tocantins (50 vagas); Engenharia Florestal, em Tailândia (50 vagas); Administração, em Abel Figueiredo (50 vagas); Pedagogia, em Itupiranga (50 vagas); Medicina Veterinária, em Piçarra (40 vagas); Psicologia, em Jacundá (35 vagas); Zootecnia, em Ourilândia (40 vagas). Em todos os cursos haverá reserva de vagas para cotas.

Os candidatos devem realizar uma prova objetiva e uma de redação. É obrigatória a escolha do curso no município onde pretendem cursar a graduação. Quem cursou pelo menos um ano do ensino médio ou esteja cursando o último ano no município em que a vaga é ofertada, terá bônus de 10% sobre a pontuação total.

A seleção é organizada pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e ocorrerá no âmbito do programa estadual “Forma Pará”.

Serviço

Inscrições para o Prosel 2020 da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)

Até 12 de novembro de 2020

Taxa de inscrição: R$ 80

Edital disponível aqui