Inscrições para o Mestrado Profissional do Instituto Tecnológico Vale vão até sexta (20)

As inscrições para a seleção do programa de mestrado do Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável (ITV-DS) foram prorrogadas até o próximo dia 20 de setembro. Os interessados podem se inscrever no site .

São 32 vagas para o mestrado do Programa de Uso Sustentável dos Recursos Naturais em Regiões Tropicais voltadas para pessoas graduadas em diferentes áreas do conhecimento ligadas à sustentabilidade e recursos naturais (Biologia, Agronomia, Química, Física, Geologia, Oceanografia, Geografia, Sociologia, Antropologia, Engenharia Ambiental, Meteorologia, dentre outros). O edital com as informações completas pode ser encontrado no link.

Com perfil interdisciplinar, o mestrado profissional do ITV-DS permite aliar conhecimentos teóricos e práticos que contribuem para a atuação acadêmica e também no mercado de trabalho. O mestrado é aberto para graduados e profissionais de todo o Brasil, inclusive para aqueles que atuam em empresas engajadas na gestão da sustentabilidade. O curso, gratuito, tem duração de 2 anos e tem previsão de início das aulas em março de 2025.

E em 2025 o ITV-DS também promoverá, para os candidatos aprovados, a concessão de 10 bolsas de pesquisas para residentes no Pará que apresentem propostas de pesquisa alinhadas com os temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Para o diretor científico do ITV-DS, Guilherme Oliveira, além de preparar estudiosos e profissionais para os desafios da sustentabilidade no presente e no futuro, o mestrado do ITV-DS visa contribuir com o fomento à produção e desenvolvimento científico na região. “Com o mestrado, o ITV-DS se empenha em contribuir com a formação de profissionais altamente qualificados e preparados para atuar no mercado de trabalho, contribuindo assim para a geração e emprego da ciência e da tecnologia no Pará, na Amazônia e em todo o Brasil”, afirma.

Sobre o ITV-DS

Inaugurado há 14 anos, o Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável, instituição sem fins lucrativos mantida pela Vale, atua como centro de pesquisa multidisciplinar com foco na geração de conhecimento e valor para a Vale e a Amazônia. O ITV-DS busca contribuir com o Pará e o Brasil no desenvolvimento de soluções tecnológicas e científicas para os desafios da cadeia da mineração e da sustentabilidade para as futuras gerações.



Sua atuação é focada em uma postura ativa e inovadora em pesquisa e educação, abrangendo diversas áreas estratégicas. Biodiversidade, serviços ambientais, recursos hídricos, socioeconomia, genômica ambiental, reflorestamento com espécies nativas, recuperação de áreas degradadas, ocupação e uso da terra, mudanças climáticas são apenas alguns dos campos em que o ITV-DS direciona seus esforços.