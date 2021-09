Inscrições para o Concurso de Redação do Círio terminam na sexta (24)

Os estudantes interessados em participar de um do Concurso de Redação do Círio 2021 devem ficar atentos ao encerramento das inscrições, nesta sexta-feira (24). Podem participar alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares de todo o Pará. O concurso, com a prova ocorrendo neste domingo (26), está este ano na sua 27ª edição e traz como tema “O Evangelho da família na casa de Maria”, o mesmo do Círio deste ano.

Para participar do concurso, os estudantes interessados deverão preencher a ficha de inscrição, disponível no site do Círio de Nazaré e encaminhar para o e-mail secretaria@ciriodenazare.com.br, junto com a cópia do documento de identidade.

As fichas também poderão ser encaminhadas para a secretaria da Diretoria da Festa, na Praça Justo Chermont, Centro Social Nazaré, de 12h às 20h. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), promotora do concurso, agendou a prova para as 9 horas deste domingo, no Centro Social de Nazaré (CSN).

A partir do tema, os candidatos deverão desenvolver uma redação em prosa de, no mínimo, 12 e, no máximo, 30 linhas. O número de participantes tem sido, em média, de 100 alunos de escolas de todo o Estado.

Premiações

Até 5 de outubro, será divulgado o resultado com os três primeiros lugares no concurso. A divulgação ocorrerá no site do Círio de Nazaré e na sede da Diretoria da Festa. Os professores dos alunos vencedores também serão premiados.

Círio 2021

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. Atuam na organização da festa maior dos paraenses patrocinadores e apoiadores, entre órgãos, instituições, entidades e empresas.