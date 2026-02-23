Inmet emite alertas laranja e amarelo para tempestades no Pará e outros Estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para tempestades que atinge o Pará - na região do sudeste paraense - e outros 11 Estados brasileiros até a noite de sexta-feira (27). Além do Pará, o aviso abrange os Estados de São Paulo (na porção norte), Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins, grande parte da Bahia, além de trechos de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí e Goiás, bem como áreas do Distrito Federal.

Nessas áreas, o Inmet aponta que existe um risco maior de alagamentos, corte de energia elétrica, estragos em plantações e queda de árvores. A recomendação do instituto é de que, em caso de fortes rajadas de vento, a pessoa não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descarga elétrica. Caso esteja em casa, se possível, é recomendado desligar os aparelhos eletrônicos, além do quadro geral de energia.

Um alerta amarelo de chuvas intensas também segue até sexta-feira (27) para as regiões Metropolitana de Belém, Nordeste Paraense, Sudeste Paraense e Sudoeste Paraense, segundo o Inmet. A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos (40-60 km/h). Há um baixo risco potencial de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No Pará, a previsão para esta terça-feira (24) é de um dia marcado pela presença de áreas de instabilidade sobre o estado, associadas a circulação em altos níveis que continuam forçando a formação de nuvens mais profundas, e provocando chuvas de intensidade moderadas em áreas isoladas, principalmente no período da manhã e da tarde.

Ainda segundo previsão da Semas, na Região Metropolitana de Belém (RMB), a previsão do tempo indica que pela manhã e tarde o céu estará parcialmente nublado a nublado com ocorrência de chuvas em áreas isoladas. À noite, o tempo será parcialmente nublado, com chuvas rápidas e isoladas. Especificamente em Belém, as temperaturas do ar variarão entre a máxima de 31°C e a mínima de 23°C. A umidade relativa do ar estará elevada, oscilando entre 85% e 100%. Os ventos serão fracos a fortes, predominantes das direções nordeste e norte.

Marajó

Já no Marajó, a manhã e a tarde serão de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas. À noite, o tempo permanece parcialmente nublado, com chuvas rápidas e isoladas na porção litorânea. Em São Sebastião da Boa Vista, as temperaturas variam entre mínima de 22 °C e máxima de 30 °C, com umidade relativa do ar entre 65% e 97%. Os ventos sopram de fracos a fortes, predominantes de nordeste.

Interior do Pará

No Nordeste paraense, a manhã será parcialmente nublada a nublada, com chuvas isoladas. À tarde, o céu fica nublado, com possibilidade de chuvas fortes e isoladas. À noite, o tempo varia de parcialmente nublado a nublado, com chuvas rápidas e isoladas na faixa litorânea. Em Capitão Poço, as temperaturas ficam entre 21 °C e 30 °C, e a umidade relativa do ar varia de 70% a 95%. Os ventos vão de fracos a fortes, predominantes de nordeste e leste.

E no Sudeste do estado, a manhã será de céu nublado, com pancadas de chuva em áreas isoladas na porção central da mesorregião. À tarde e à noite, o tempo fica parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas na porção norte. Em Breu Branco, as temperaturas oscilam entre 22 °C e 30 °C, e a umidade relativa do ar varia de 65% a 100%. Os ventos seguem de fracos a fortes, predominantes de nordeste e norte.

A previsão ainda infica que, no Sudoeste, a manhã será de céu parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas. À tarde, o tempo fica nublado, com chuvas fortes e isoladas na porção norte da mesorregião. À noite, o céu permanece parcialmente nublado, com chuvas rápidas e isoladas. Em Altamira, as temperaturas variam entre mínima de 22 °C e máxima de 30 °C, com umidade relativa do ar entre 70% e 100%. Os ventos vão de fracos a fortes, predominantes de nordeste.

Nas regiões do Baixo Amazonas e Calha Norte, a manhã será parcialmente nublada, sem registro de chuva. À tarde, o céu varia de parcialmente nublado a nublado, com chuvas em áreas isoladas. À noite, o tempo fica parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas no Baixo Amazonas. Em Mojuí dos Campos, as temperaturas oscilam entre mínima de 23 °C e máxima de 31 °C, e a umidade relativa do ar varia de 80% a 100%. Os ventos serão fracos a moderados, predominantes de nordeste e leste.

Demais regiões do país

O Inmet também emitiu dois alertas amarelos nesta segunda. O primeiro, que deve durar até terça-feira (24), para chuvas intensas, engloba completamente a faixa litorânea dos seguintes Estados: Alagoas; Pernambuco; Paraíba; Rio Grande do Norte; e Ceará. Já o segundo sinalizava até o final da noite desta segunda, indicando perigo potencial para tempestades na parte oeste do Rio Grande do Sul e em partes de Paraná e Santa Catarina.

O aviso amarelo indica perigo potencial, com chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 km/h e 60 km/h. Há ainda a possibilidade de queda de granizo, mas os riscos de alagamento e queda de energia são menores. Para mais informações sobre uma área específica, o instituto recomenda ligar para a Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).