O Liberal chevron right Pará chevron right

Inmet emite alerta para chuvas no Pará e outros Estados do Brasil; veja quais

Quatro Estados receberam o alerta vermelho, quando há a possibilidade de ocorrências de 'grandes danos e acidentes'

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Maio deve ter chuvas intensas, segundo previsão do Inmet. (Foto: Arquivo / Agência Pará)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para chuvas intensas em 20 estados brasileiros nesta terça-feira, 20. Quatro dessas unidades federativas receberam o alerta vermelho, indicando a possibilidade de "grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou à vida humana".

Os estados sob alerta vermelho são: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Espírito Santo.

No Rio de Janeiro, a previsão aponta para chuvas que podem superar os 100 mm hoje, com grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, especialmente no norte do estado. O aviso também é válido para o leste de Minas Gerais e grande parte do Espírito Santo. Em São Paulo, transtornos foram registrados na segunda-feira, 19, afetando a capital e cidades do litoral.

Alerta laranja para outras nove unidades federativas

Além dos alertas vermelhos, o Inmet emitiu o alerta laranja – o segundo nível na escala de atenção meteorológica – para outros nove estados.

  • Acre
  • Bahia
  • Distrito Federal
  • Tocantins
  • Roraima
  • Piauí
  • Maranhão
  • Pará
  • Amazonas

Orientações para situações meteorológicas perigosas

Em caso de situação meteorológica perigosa, as autoridades recomendam:

  • Manter-se muito vigilante e informar-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas.
  • Inteirar-se sobre os riscos que possam ser inevitáveis.
  • Seguir os conselhos das autoridades competentes.

Previsão de grande perigo pela ZCAS

A semana começou com previsão de condições meteorológicas severas em grande parte do Brasil, com destaque para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, conforme alerta da MetSul Meteorologia.

O fenômeno responsável é a segunda atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) em 2026, que pode provocar volumes de chuva entre 300 mm e 500 mm em apenas alguns dias.

De acordo com a MetSul, o cenário é classificado como de "grande perigo", com elevado risco de alagamentos, inundações, cheias de rios e deslizamentos de terra, principalmente em áreas urbanas e regiões montanhosas. Essa previsão é válida até o próximo domingo, 25.

Palavras-chave

CLIMA/PREVISÃO/BRASIL
Pará
.
