Indústria abre vagas para jovens aprendizes em Barcarena

A empresa Alubar, em Barcarena, está com 12 vagas abertas para jovens de 18 a 21 anos, por meio do programa Jovem Aprendiz. Aprovados no processo seletivo, trabalharão nos setores administrativos da unidade da companhia na cidade do nordeste paraense.

Para participar do programa, os candidatos devem ter idade entre 18 e 21 anos; ensino médio completo; disponibilidade para frequentar as aulas de aprendizagem; além de residir em Barcarena. A seleção ocorrerá em quatro etapas: triagem curricular, avaliação psicológica, exame médico e análise de documentos. Os jovens selecionados serão admitidos a partir de 8 de agosto de 2022.

Interessados, devem se inscrever até este domingo (10) pelo site www.alubar.net.br/sejaalubar.

Do setor industrial, a Alubar é a maior fabricante de cabos elétricos da América Latina e maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano, anunciou o processo seletivo para a nova turma do Programa Jovem Aprendiz.

As atividades na fábrica serão conciliadas com o curso técnico de Assistente Administrativo, ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).

O programa oferece, além da qualificação e experiência profissional em uma importante indústria do setor elétrico brasileiro, benefícios como vale-refeição, vale-transporte e planos de saúde e odontológico.