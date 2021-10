Incêndio atinge quatro casas em Melgaço, no Marajó, neste domingo (31)

Um incêndio de grandes proporções, com cerca de quatro horas de duração, ocorreu na madrugada deste domingo (31) na sede do município de Melgaço, no Arquipélago do Marajó, provocando a perda total de quatro casas de madeira e alvenaria. Não houve vítimas. O professor Lino Silva de Souza, que mora bem perto das casas, relatou que por volta das 4h30 constatou-se que as chamas tomavam conta dos imóveis na rua Marechal Rondon, no bairro Centro.

A situação provocou a mobilização dos moradores para combater o fogo. Pessoas foram apanhar água em poços para combater as chamas, e até uma retroescavadeira foi utilizada para derrubar um dos imóveis em fogo para que o incêndio não se prolongasse por outras casas na via. Desse modo, a ação dos moradores evitou maiores riscos para outras famílias nas casas daquele perímetro de Melgaço.

Perda total em quatro casas (redes sociais)

Quatro irmãos (três homens e uma mulher) inalaram fumaça nas casas e tiveram de ser encaminhados às pressas para receber atendimento médico no município de Breves.

Campanha

O incêndio começou às 4h30 e terminou por volta das 6h30, como repassou o professor Lino Souza. Ele e outras pessoas se mobilizam em um campanha nas redes sociais, a fim de conseguirem donativos para as famílias atingidas no incêndio.

Podem ser doadas roupas, calçados, utensílios doméstico e recursos financeiros. Para doar, os interessados podem contatar com o professor Lino Silva (91) 992392261 e fazer PIX 62869280220.