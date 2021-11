Incêndio atinge motel no Pará; clientes saíram a tempo e ninguém se feriu

No município de Santarém, Oeste do Pará, clientes de um motel tomaram um susto, na tarde deste sábado. Após um transformador de energia pegar fogo, um incêndio atingiu um dos cômodos do local, e se propagou pela guarita. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o cabo Fabio Lima, do Corpo de Bombeiro, a corporação foi acionada por volta das 14h

“Quando a gente chegou ainda tinha fogo, muita fumaça, sem visibilidade, mas a gente conseguiu adentrar e apagar os focos de incêndio e depois a gente fez as aberturas e ventilação do ambiente, para deixar o ambiente mais resfriado e descontaminado dos gases. Foi tudo controlado”, explicou.

Ainda de acordo com Fábio Lima, quando os bombeiros chegaram ao local, todos os usuários do motel já tinham saído dos quartos. O incidente provocou apenas danos materiais.

O caso ocorreu no Motel A2, no bairro do Diamantino. A suspeita é que tenha ocorrido um curto circuito na fiação elétrica.