Inaugurada primeira Usina da Paz do sudeste do Estado

A primeira Usina da Paz da região sudeste do Pará foi entregue na manhã desta quinta-feira (18), na cidade de Parauapebas, pelo Governador do Estado, Helder Barbalho. Este é o quinto complexo entregue pelo governo estadual, construído em um terreno de 10.250 m², nos altos do bairro Jardim Tropical I

O projeto integrado ao programa Territórios pela Paz (TerPaz), também do Governo do Estado, pretende atender a população da região e levar mais qualidade de vida, redução da violência e transformação social, por meio de ações integradas de cidadania, saúde, segurança, qualificação profissional, esporte e lazer.

“Eu fico muito feliz claro, no dia do meu aniversário, poder estar junto com vocês, aqui nesse momento especial. A Usina da Paz é um projeto de transformação social, que busca fazer com que as causas sejam solucionadas para evitar os efeitos. Aqui em Parauapebas nós também estaremos com diversos tipos de serviços por meio de órgãos do governo do Estado e da prefeitura, para fazer com que toda essa região possa, com a presença do Estado, melhorar a vida das pessoas e garantir educação, saúde, empreendedorismo, descobrir talentos, fortalecer a cultura, o esporte, fazer com que esta região possa viver um novo tempo, um novo momento”, celebrou Helder Barbalho, que completou 43 anos nesta quinta-feira.

Na avaliação do governador, as Usinas da Paz representam um novo conceito de olhar e solucionar problemas de violência. ”Não podemos solucionar violência sem a polícia, mas você não soluciona só com a polícia, é fundamental que nós possamos discutir aquilo que leva à violência, o desemprego, ausência de serviços, a falta de atenção com as pessoas vulneráveis... Por isso, um conceito implementado aqui - e onde as Usinas da Paz chegam - é da presença do Estado, com o serviço, atenção, cuidado, zelo e o olhar por quem mais precisa. É assim que faz efetivamente com que nós possamos construir um novo ambiente social e consequentemente garantir paz para a população”, pontuou.

A cerimônia de entrega foi acompanhada também pela primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho; o prefeito de Parauapebas, Darci Lermen; vereadores do município e demais autoridades públicas estaduais e municipais.

Para Ricardo Balestreri, titular da Seac, a expansão do projeto leva oportunidade também para a população do interior do Estado. "“Inicialmente as Usinas da Paz estavam concentradas na região metropolitana, onde no passado estavam os grandes índices de violência e criminalidade, mas agora começa a se expandir para o interior, cumprindo uma série de etapas que já foram planejadas. As populações que vivem nesses lugares são humildes, mas são honestas, trabalhadoras, competentes, criativas, acolhedoras. A única coisa que falta para elas, eram as oportunidades e é exatamente isso que o Estado de direito precisa oferecer e está oferecendo agora no presente governo”, informou.

Serão ofertados mais de 60 serviços gratuitos, como atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, cursos, capacitação técnica e profissionalizante; além de eventos e encontros da comunidade.

As inscrições para cursos e atividades esportivas serão feitas gradualmente e divulgadas nas redes sociais da Usina da Paz. Para realizar a inscrição, o morador precisa ir presencialmente à recepção da UsiPaz, com original e cópia dos documentos como RG, CPF e comprovante de residência.

Estrutura

A unidade conta com uma quadra poliesportiva coberta; um espaço para dojô e atividades culturais; piscina; salas de audiovisual e inclusão digital; atendimento médico e odontológico; consultoria jurídica; emissão de documentos; ações de segurança. E, ainda, ambientes para capacitação técnica e profissionalizante; espaço multiuso para feiras, eventos e encontros da comunidade. Também haverá espaços para cursos livres e de dança, robótica, artes marciais, musicalização e biblioteca.

Serviço

A UsiPaz Parauapebas vai funcionar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 22h; aos sábados, de 8h às 14h; e aos domingos, de 8h às 18h, funcionará de acordo com as demandas da comunidade e das secretarias e fundações para a realização de eventos.