Imagem peregrina visita distrito de Mosqueiro

Na manhã deste domingo, 31, ainda na sequência da programação da festa do Círio, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou o distrito de Mosqueiro, na região metropolitana de Belém. A peregrinação compreendeu visitas, missas e vigílias na ilha, e é realizada há mais de dez anos pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e já considerada oficial no calendário do Círio.

A visita da imagem peregrina em Mosqueiro teve início sábado, 30, após carreatas pelas localidades situadas à margem da PA 391, via que dá acesso à ilha. A imagem da santa esteve no distrito de Santa Bárbara, que assim como Mosqueiro, pertence à região episcopal Nossa Senhora do Ó. No domingo, a programação foi aberta com a missa, às 6h30, na igreja da Matriz, na Vila. Em seguida, a imagem foi levada até à agência distrital, recebida sob muita emoção pela agente distrital Vanessa Egla, servidores e moradores. O cortejo seguiu até o colégio Nossa Senhora do Ó, onde foi realizada a celebração.

Em cumprimento às medidas sanitárias anticovid-19, não ocorreram procissões, apenas carreatas e uma pequena caminhada pela travessa Pratiquara, entre a igreja e a agência distrital.

A celebração especial foi comandada pelo cônego Freitas que pediu pelos mais pobres, pelos jovens e por todas as famílias que perderam seus entes queridos vítimas da covid-19. O religioso também pediu um olhar especial das autoridades públicas pela ilha de Mosqueiro.

“Um lugar abençoado, mas ainda cheio de pessoas carentes, pais e mães de famílias desempregados, que encontram na esperança traduzida na fé em Maria um acalanto. Por isso, a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré renova essa esperança em dias melhores e que esta casa da agência distrital também represente uma porta de esperança para todos”, proferiu o cônego, durante a bênção.

Jovens – Em suas mensagens especiais à Virgem de Nazaré, o cônego Freitas pediu pelos jovens por entender que a juventude representa o futuro da humanidade e, por isso, merece políticas públicas de educação qualificada e de inserção na vida religiosa.

“Vejo hoje, os jovens sofrendo por essa falta de educação e de uma atenção especial por parte da sociedade. Precisamos acolher essa juventude, sob pena de comprometermos o futuro, por isso, pedi a Nossa Senhora por eles”, disse, acrescendo ainda que a visita da imagem peregrina em Mosqueiro leva esperanças para realidades e circunstâncias diferentes.

“É sempre uma emoção diferente. A cada ano, Nossa Senhora vem ao encontro de situações adversas, mas Maria é o sinal de Deus em nossas vidas e precisamos acreditar em dias melhores para todos nós”, completou o religioso.

Fé - A visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré iniciou sua agenda em Mosqueiro na noite de sábado, 30, após carreatas nos municípios de Benevides, Pau D’arco e Santa Bárbara do Pará, localizados à margem da rodovia PA – 391, que dá acesso à ilha de Mosqueiro.

Em todos os lugares, moradores renderam homenagens. Em Mosqueiro, a imagem chegou por voltas das 17h; houve missa campal na Praça da Matriz e também marcou o encerramento do mês missionário de Outubro. A agenda do domingo, 31, abriu com missa às 6h30 e visitação da imagem na Igreja da Matriz. Muitos devotos acompanharam a programação pedindo bênçãos e agradecendo pela saúde.