Imagem peregrina visita Mosqueiro e Santa Bárbara neste sábado (30)

Duas localidades pertencentes à região episcopal Nossa Senhora do Ó receberam a ilustre visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na manhã deste sábado (30): o distrito de Mosqueiro e a cidade de Santa Bárbara, na região metropolitana de Belém. A programação que compreende visitas, missas e vigílias é realizada há mais de 10 anos pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e já é considerada oficial no calendário do Círio.

A ação tem como objetivo evangelizar e, também, dar a oportunidade para que os devotos destes locais prestem homenagens à Virgem Maria. Este ano, a visita ocorreu depois da quinzena ciriana.

A programação começou por Santa Bárbara, às 8h da manhã, e contou com visitas pelas comunidades Santo Antônio, Pau D’Arco, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nazaré, além da sede da Prefeitura Municipal e a unidade de saúde local. O encerramento ocorreu às 11h, com missa na igreja matriz de São Sebastião.

À tarde, a partir das 13h30, inicia a visitação em Mosqueiro, com chegada na capela do Perpétuo Socorro, no Furo das Marinhas. A programação segue em diversas capelas de Carananduba, Chapéu Virado e Ariramba, além do Hospital Geral do distrito. Às 19h30, ocorre uma missa na igreja matriz Nossa Senhora do Ó, na Vila. Após a missa, acontece o momento “Quatro horas com Maria”, com a possibilidade dos devotos visitarem a Imagem Peregrina.

No domingo, dia 31, após a missa das 6h, a Imagem se desloca para visita na Agência Distrital de Mosqueiro, encerrando a programação com missa no Colégio Nossa Senhora do Ó, às 8h.

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.