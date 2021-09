VÍDEO: Imagem Peregrina reúne fieis de Nossa Senhora no Rio de Janeiro, este domingo

Após uma missa na Paróquia São Paulo Apóstolo, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), e com carreata pela orla e visita ao Centro de Tradições Nordestinas, realizados na manhã deste domingo (5), a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré cumpre esta tarde outros compromissos, no primeiro dia da retomada da agenda da Diretoria da festa de Nazaré na capital fluminense.

Em 2020, por conta do cenário da pandemia, a visita de Nossa Senhora ao Cristo Redentor não ocorreu. Porém, a agenda tradicional já completa uma década de história - e a Imagem Peregrina, em visita ao Rio, se encontrará na quarta (8) mais uma vez com a estátua do Cristo Redentor.

Ainda este domingo, a programação inclui participação em uma missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré do bairro de Acari (às 15h), uma caminhada até a Paróquia de Jesus de Nazaré (na comunidade da Maré, às 18h) e outra missa, desta vez na Paróquia de Jesus de Nazaré (também na Maré, às 19h).

Live com Fafá: 120 anos do Círio em outubro



Na quarta-feira a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré subirá ao Corcovado à tarde, após uma manhã também cheia de programações. Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, esse será um "momento de oração e bênçãos".

A programação deste dia será encerrada com uma live da cantora paraense Fafá de Belém. A programação celebra o dia de Nossa Senhora de Nazaré, comemorado nesta data - e quando foi realizado o primeiro Círio, em 1793. Somente em 1901, há exatos 120 anos, o bispo Dom Francisco determinou que o Círio fosse celebrado no segundo domingo de outubro.

A ideia do evento surgiu da própria Fafá de Belém, que logo recebeu o apoio da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e Dom Orani Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro. Fafá de Belém irá cantar cinco músicas, entre elas Ave Maria e Eu Sou de Lá.

“A importância desta ação é gigantesca para o povo paraense, teremos Nossa Senhora de Nazaré encontrando seu filho no Cristo Redentor, num momento no qual o mundo todo pede saúde, paz, amor e solidariedade. É o primeiro evento juntos a Varanda de Nazaré e a DFN, que para mim é uma honra”, afirma Fafá. A agenda no Rio tem patrocínio do Instituto Cultural Vale.



Já na segunda, dia 06, a Imagem sairá para Paquetá, com carreata pela região, e encerrando o dia às 19h30, com missa na Capela Nossa Senhora de Montserrat, em Vargem Grande. No feriado de 07 de setembro, as comemorações iniciam com missa com a Legião de Maria na Catedral, no Centro, e encerram a noite com missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Anchieta.



Na quarta-feira (8), último dia das peregrinações, a partir das 17h30 ocorre um momento de oração e bênçãos no santuário Cristo Redentor, encerrando com a live aos pés do Cristo. “Retomamos agora este evento que é muito importante para nós, e com esta bênção ao Rio de Janeiro e ao Brasil. A gente precisa mostrar para o país o espetáculo que é o nosso Círio de Nazaré. A ideia é que seja um embrião para um evento anual e esperamos que em 2022, na 230º edição do Círio de Nazaré, seja bem maior, e gostaríamos de incluí-lo no calendário anual do Círio”, destaca Albano Martins, coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré.



Esta será a décima segunda edição do Círio de Nazaré na cidade do Rio de Janeiro, trazido ao Rio pelo Cardeal Arcebispo Dom Orani João Tempesta, em 19 de abril de 2009. Dom Orani, no período de 2004 a 2009, foi arcebispo de Belém do Pará.

Veja a programação da semana:



6/9 - Segunda-feira

9h - Saída para Paquetá (Estação das Barcas-Praça XV)

10h - Carreata em Paquetá

11h30 - Missa na Paróquia Senhor Bom Jesus do Monte

14h30 - Retorno ao Rio de Janeiro

19h30 - Missa na Capela de Nossa Senhora Montserrat (Vargem Grande)



7/9 - Terça-feira

10h - Missa com a Legião de Maria na Catedral (Centro)

14h30 - Missa no Seminário Arquidiocesano de São José

17h - Carreata até a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Anchieta)

19h - Missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Anchieta)



8/9 - Quarta-feira

10h - Missa no Santuário Basílica de São Sebastião (Tijuca)

13h30 - Momentos com os Amigos da Rádio na Catedral (Centro)

15h - Terço da Misericórdia na Catedral de São Sebastião

17h30- Oração e Bênção no Santuário Cristo Redentor

18h - Live no Santuário Cristo Redentor com Fafá de Belém