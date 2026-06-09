Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitará bairros de Belém neste fim de semana

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré fará sua quarta visita do ano a diversos bairros de Belém nos dias 13 e 14 de junho. A programação inclui missas, momentos de oração e vigílias, abrangendo regiões como Bengui, Mangueirão, Sideral, Tenoné, Cabanagem, Satélite e Coqueiro.

Organizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), essa peregrinação busca aproximar a devoção mariana das comunidades católicas da capital paraense. A iniciativa integra as preparações para o Círio, levando a imagem a paróquias, áreas missionárias e instituições religiosas.

As atividades começam no sábado, 13 de junho, às 7h30, na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Tenoné. Ao longo do dia, a imagem passará por igrejas localizadas em Maguari, Satélite, Sideral, Cabanagem e no bairro 40 Horas.

Roteiro completo da peregrinação no sábado (13 de junho)

O encerramento do primeiro dia será às 17h, com missa e vigília na Paróquia Cristo Redentor, no conjunto Jardim Europa, na avenida Mário Covas. Confira a agenda detalhada para o sábado:

7h30 – Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus (Tenoné)

9h – Paróquia São José de Anchieta (Maguari)

10h30 – Paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio (Satélite)

12h – Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo (Sideral)

14h – Paróquia Santa Luzia do Bom Futuro (Cabanagem)

15h30 – Paróquia Nossa Senhora de Lourdes (40 Horas)

17h – Paróquia Cristo Redentor (Jardim Europa) – Missa e vigília

Programação detalhada para o domingo (14 de junho)

No domingo, 14 de junho, as visitas terão início às 7h30, na Paróquia Santo Antônio de Pádua, no Coqueiro. O roteiro segue por comunidades do Una, Panorama XXI, Mangueirão e Bengui. O retorno da Imagem Peregrina à Basílica Santuário de Nazaré está previsto para as 18h30. Veja o cronograma completo:

7h30 – Paróquia Santo Antônio de Pádua (Coqueiro)

9h – Paróquia Arcanjo São Miguel (Una)

10h30 – Área Missionária Divino Espírito Santo

12h30 – Paróquia Santa Edwiges (Panorama XXI)

14h – Paróquia Coração Eucarístico de Jesus (Mangueirão)

15h30 – Paróquia São Clemente (Bengui)

17h – Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz (Bengui)

Visitas anuais e como agendar

Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré, as visitas da Imagem Peregrina ocorrem ao longo de todo o ano e priorizam a agenda pastoral da Igreja de Belém. Além das paróquias e comunidades católicas, a programação contempla hospitais, instituições sociais e organizações que apoiam a realização do Círio.

Instituições interessadas em receber a visita da Imagem Peregrina podem solicitar agendamento pelo e-mail agendaimagemperegrina@ciriodenazare.com.br.

Próximas peregrinações por região episcopal

A agenda de visitas da imagem já conta com as seguintes datas para as próximas regiões episcopais:

29 e 30 de agosto – Região São Vicente de Paulo

1º e 2 de outubro – Região Nossa Senhora do Ó

3 de outubro – Região Menino Deus

28 e 29 de novembro – Região Santa Cruz