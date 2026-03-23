IFPA divulga resultado da 2ª Manifestação de Interesse do PSU 2026 para graduação

O Instituto Federal do Pará (IFPA) publicou nesta segunda-feira (23) o resultado da 2ª Manifestação de Interesse do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2026 para cursos de graduação, conforme cronograma divulgado pela instituição. Junto ao resultado, também foram disponibilizadas orientações para a habilitação de matrícula. Mais informações e acesso aos documentos estão disponíveis aqui.

De acordo com as informações oficiais, o candidato deve realizar o pré-cadastro no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) nesta terça-feira (24). O link para o procedimento está disponível no documento “Orientações para Habilitação de Matrícula – 2ª Manifestação de Interesse”, disponível no site da Fundação CEFETMINAS.

O IFPA informa que o pré-cadastro de matrícula não garante a vaga, sendo obrigatória a entrega presencial de todos os documentos exigidos no campus onde o candidato se inscreveu.

A habilitação de matrícula dos aprovados ocorrerá no período de 24 a 26 de março, no respectivo campus, nos horários de 9h às 11h e de 14h às 17h. Mesmo que o candidato não consiga realizar o pré-cadastro, ele deverá comparecer presencialmente para efetivar a habilitação com a documentação exigida.

Para candidatos brasileiros, é necessária a apresentação de formulário de matrícula devidamente preenchido (Anexo XI), certificado de conclusão do ensino médio ou documento equivalente, histórico escolar, certidão de nascimento ou casamento, documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência atualizado, além de título de eleitor com comprovação da última votação ou quitação eleitoral (para maiores de 18 anos) e certificado de alistamento militar ou reservista (para candidatos do sexo masculino entre 18 e 45 anos). Também são exigidos questionário socioeconômico, uma fotografia 3x4 recente e uma pasta porta-documentos.

Já os candidatos estrangeiros devem apresentar formulário de matrícula (Anexo XI), certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente devidamente traduzido por tradutor juramentado, certidão de nascimento ou casamento traduzida, documento de identidade do país de origem, comprovante de residência atualizado, questionário socioeconômico, fotografia 3x4 recente e pasta porta-documentos.