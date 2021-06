IFPa de Castanhal é finalista em competição nacional com projeto de pia sustentável e sabonete de caroço de açaí

Alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) de Castanhal são finalistas em uma competição nacional que estimula soluções inovadoras para problemas sociais e ambientais. No ano de estreia, o grupo de 15 integrantes foi classificado para a final do Prêmio Inovação Social Amanco Wavin, em parceria com a Enactus Brasil, com um projeto de instalação de uma pia sustentável e de um sabonete criado a partir de caroço de açaí: o Hand Sikestável.

A proposta leva em consideração a necessidade de manutenção da higiene em meio a pandemia de covid-19, descartando o uso das mãos a partir do acionamento da ferramenta com o auxílio dos pés. O equipamento teve 95% da estrutura desenvolvida em cano PVC, visando garantir que o material possa ser de baixo custo e seja replicado em comunidades de baixa renda, em uma tentativa de minimizar o risco de contágio da doença.

"A 'Hand Sikestável' surge a partir da necessidade emergente de lavatórios para higienização das mãos em ambientes públicos de Castanhal. O sabonete é criação de uma integrante do time, a Dolores Reis", detalha Carolina Araújo, líder de marketing do Enactus IFPA Campus Castanhal.

Segundo a estudante, a equipe elaborou um protótipo com dupla funcionalidade com uma "pia para lavagem das mãos e sabão líquido glicerinado esfoliante, feito com caroço de açaí", ambos acionados com os membrios inferiores, "partindo do cuidado da higienização das mãos e trazendo o diferencial do equipamento que foi projetado para funcionar com a captação de água da chuva", visando a sustentabilidade.

"(O objetivo) é garantir a replicação de mais protótipos que serão instalados em locais que não existem lavatórios para a higienização das mãos, principalmente porque vivenciamos a contaminação pelo vírus da covid-19 e temos como principal objetivo minimizar os riscos da infecção", pontua a estudante.

Os cinco projetos selecionados para esta etapa receberam um auxílio financeiro de R$3 mil. O Pará também é representado por alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA), que apresentaram o projeto "Anamã", que visa reduzir o fluxo de plástico nos rios urbanos da Amazônia, utilizando princípios da economia circular e parceria com diferentes stakeholders para o desenvolvimento e implantação de ecobarreiras de baixo custo, centros de reciclagem e tecnologias sustentáveis, em conjunto com comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A fase final ocorrerá em julho de 2021 e os vencedores ganharão R$ 8 mil.