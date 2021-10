IFPA abre processo seletivo com 6 mil vagas para Santarém e mais 16 campi

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) lançou o edital do Processo Seletivo Unificado (PSU) para ingresso nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma de oferta integrada ao Ensino Médio. Serão ofertadas mais de 6 mil vagas para os campi de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Bragança, Belém, Breves, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba, Marabá Industrial, Marabá Rural, Óbidos, Paragominas, Parauapebas, Santarém e Tucuruí, para o 1º semestre do ano letivo de 2022.

O período de inscrições inicia nesta quinta-feira (28) e segue até o dia 12 de novembro. Das vagas dispostas, 2.940 são para cursos técnicos integrados, 1.485 vagas para Cursos Técnicos subsequente e 1.588 para Cursos Superiores de Graduação.

Os cursos técnicos integrados são cursos regulares com duração de até quatro anos, realizados simultaneamente ao Ensino Médio e voltados para alunos concluintes do Ensino Fundamental ou ensino equivalente. Para este PSU, o método de seleção será pelo desempenho escolar, tendo como base as notas/conceitos obtidas no 6°, 7° e 8° anos, nas disciplinas de Língua Portuguesa ou Português, Matemática, Ciências, História e Geografia.

Os cursos técnicos subsequentes são cursos regulares com duração de até dois anos, destinados a alunos que concluíram do Ensino Médio ou ensino equivalente. A seleção também será por desempenho escolar, portanto, no ato da inscrição, além da documentação exigida em edital, o candidato deverá apresentar um documento escolar contendo as notas/conceitos de aprovação nas disciplinas de Língua Portuguesa ou Português e Matemática obtidas no 1º e 2º anos do Ensino Médio.

Para quem deseja fazer um curso superior, os campi de Abaetetuba, Altamira, Ananindeua, Belém, Bragança, Breves, Conceição do Araguaia, Castanhal, Itaituba, Marabá Industrial, Paragominas, Parauapebas, Santarém e Tucuruí estão ofertando vagas para os cursos de graduação em graus de Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia. Ao todo são 1588 vagas para o período do 1º e 2º semestres de 2022.

A seleção do candidato será pelo desempenho escolar, com base nas notas obtidas no 1° e 2° anos do Ensino Médio ou Equivalente, nas disciplinas Língua Portuguesa ou Equivalente, Matemática, Geografia, História, Biologia, Física e Química ou equivalentes.

O PSU 2022 será composto por três fases. A primeira é classificatória e consiste nas inscrições e classificação dos candidatos. Já a segunda fase é eliminatória e consiste na realização de procedimento de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados pretos ou pardos. Na terceira fase, será analisada a documentação para habilitação de matrícula dos candidatos aprovados na fase 1 para não autodeclarados pretos ou pardos, e na fase 1 e 2 para autodeclarados pretos ou pardos.

