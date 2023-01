IFPA abre inscrições para cursos de Inglês e Espanhol na modalidade EAD; veja como se inscrever

O Instituto Federal do Pará (IFPA) abriu inscrições para turmas dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Inglês e em Espanhol. Os cursos são ofertados na modalidade a distância (EAD). No total, são 700 vagas, distribuídas entre os diferentes níveis em cada língua. As inscrições devem ser feitas on-line, no período de 30 a 31 de janeiro, até às 23h59. Entretanto, podem ser encerradas antes do prazo, caso seja atingido o limite de inscrições estabelecido no edital. Para se inscrever, é preciso escolher apenas uma das opções de idioma e preencher o formulário eletrônico disponível no site da instituição.

Para a língua inglesa são 250 vagas destinadas para o nível Iniciante A1; 50 para Iniciante A2; e 50 para Inglês Independente B1. Da mesma forma, para língua espanhola: 250 vagas no nível Iniciante A1; 50 para Iniciante A2; e 50 para Inglês Independente B1. Os cursos são gratuitos. Não há cobrança de taxa de inscrição, matrícula, mensalidade ou de material didático. A carga horária total da formação é de 180h.

O candidato deve ter o ensino fundamental completo, CPF, e-mail válido, infraestrutura tecnológica própria e não ter vínculo de matrícula ativa, inclusive matrícula trancada, em cursos de FIC, de mesmo nível de ensino, seja na modalidade presencial ou a distância. Para se candidatar ao nível Iniciante A1, tanto em Inglês como em Espanhol, o único pré-requisito é ter o ensino fundamental completo. No entanto, de acordo com o edital, para os os níveis A2 e B1, é necessário também que o candidato comprove, por certificado, declaração ou histórico, que concluiu os níveis anteriores.

Seleção

A seleção da chamada pública será feita com base na ordem de inscrição dos candidatos, de acordo com a data e a hora registradas eletronicamente pelo sistema de inscrição. Também será levada em consideração a análise dos documentos enviados no ato da inscrição.

Serão aprovados os candidatos até o número de vagas ofertadas, que cumprirem as exigências do edital. Os candidatos classificados para além do número de vagas ofertadas vão compor a lista de espera. A previsão é que o resultado final seja publicado no dia 8 de fevereiro e as aulas iniciem em 27 de fevereiro. Os interessados em fazer o nível A2 ou B1 que não possuem comprovantes dos níveis A1 ou A2 deverão fazer o teste de proficiência on-line.

Serviço

Inscrições para os cursos de formação inicial e continuada (FIC) em Inglês e em Espanhol

Período de inscrições: 30 a 31 de janeiro, até às 23h59

Onde se inscrever: formulário eletrônico disponível no site do IFPA

Vagas: 700 vagas

