Idoso que vivia com ratos em Cametá já foi resgatado após ordem judicial

A Prefeitura de Cametá, cumprindo ordem judicial, já resgatou o idoso que vivia com ratos em um barraco de madeira no município paraense. Um vídeo com imagens dele se alimentando do mesmo que dava aos roedores circulou nas redes e sensibilizou a população do município e o Ministério Público, que ingressou com ação civil pública para garantir seu amparo.

O idoso tem 73 anos e vivia há 20 nas ruas. Ele foi primeiramente levado de ambulância para uma Unidade de Pronto Atendimento no município, para receber os primeiros atendimentos.

"Lá foi constatado que ele está com tuberculose. Já foi medicado, está se alimentando bem. Está aceitando todos os cuidados que estão dando para ele", explicou a promotora de Justiça Louise Rejane de Araújo Silva Severino.

A decisão judicial foi cumprida no sábado (30) por uma equipe multidisciplinar, em razão de o idoso apresentar sintomas de transtorno mental. "Foi tudo tranquilo. Ele aceitou sair de lá e nem foi preciso sedá-lo", contou a promotora.

Como parte da determinação, o município também será obrigado a abrigar o idoso em uma casa de acolhimento, mas como Cametá não dispõe de nenhum local deste tipo, a Prefeitura local contratou uma casa de repouso em Belém, para onde ele será transferido após o tratamento de saúde.

"Pelo menos agora sabemos que o senhor Gerson não vai mais passar por isso (a situação degradante). Vou levar a história dele para a minha vida", desabafa a promotora.