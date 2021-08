Ideflor-Bio acelera recuperação da APA Triunfo do Xingu

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio), através do Projeto Paisagens Sustentáveis na Amazônia, iniciou a implantação dos viveiros de mudas florestais e agrícolas na Unidade de Conservação APA Triunfo do Xingu. O objetivo é recuperar áreas e criar fonte de renda para 40 famílias.

As famílias que serão beneficiadas foram previamente cadastradas no Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia. Esta ação complementa a política PROSAF (Projeto de Implantação de Sistemas Agroflorestais) de vanguarda do Instituto Ideflor-Bio já realizada na região de São Félix do Xingu. No momento, foram contempladas 23 famílias, que também receberam um “kit” para manutenção do viveiro e produção de mudas.

O viveiro de mudas é o local onde germinam e se desenvolvem vegetais de diversas espécies de plantas, como as frutíferas, florestais e hortaliças. Neste espaço as mudas recebem o cuidado necessário, até alcançarem idade e tamanho suficiente para serem transplantadas para a área ou local definitivo, ou para até os supermercados, quando se trata de hortaliças, chegando ao consumidor final.

A ação foi realizada pela Gerência Regional Administrativa do Xingu (GRX) e Gerência Regional Administrativa de Carajás do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – IDEFLOR-Bio e apoio das Secretarias de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS e Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEMAGRI) do município de São Félix do Xingu.

Segundo Kelly Nunes, Técnica em Gestão Ambiental, “O viveiro é do modelo londrina (teto reto) de construção rústica, com estrutura de madeira e coberto com sombrite 50% de luminosidade, com as laterais semi-protegidas, evitando a entrada de animais. Com a capacidade de comportar em média 3.500 mudas florestais e frutíferas.

De acordo com o Gerente da APA Triunfo do Xingu, Dilson Lopes, ainda em julho, foi realizada a capacitação dessas famílias atendidas pelo projeto, onde aconteceu o curso de “Técnicas de Produção de mudas Florestais Nativas” nas comunidades Vila Xadá e Vila Pombal, onde também foram contemplados com sementes florestais e agrícolas (doados por parceiros) para composição do Sistema Agroflorestal. Este mesmo curso foi ministrado para os viveiristas e técnicos da Secretaria Municipal de São Félix do Xingu e da comunidade Taboca.

Uma terceira etapa de implantação de 14 viveiros, onde atenderão as famílias da Vila Canopus e Vila Central, ainda será marcada.

O Agricultor da Vila do Xadá, Joaquim Barbosa, relata que a ação de implantação dos viveiros é de grande importância, pois proporciona a recomposição da floresta que deve ser consolidada, sem esquecer de adequar-se ao trabalho de preservação do meio ambiente, causando um grande impacto positivo em nossa região e de nossos familiares.

A Presidente do IDEFLOR-Bio, Karla Bengtson, finaliza dizendo que o “Paisagens Sustentáveis na Amazônia” é um projeto financiado pelo GEF (Global Environment Facility) e está inserido dentro de um programa regional voltado especificamente para a Amazônia, envolvendo Brasil, Colômbia e Peru. O Banco Mundial é a agência implementadora e a Conservação Internacional (CI-Brasil) é a agência executora do programa.