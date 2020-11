Hospital Veterinário da UFPA vira referência para a recuperação da fauna silvestre do estado

No último dia 20 de outubro, o Parque Zoobotânico Mangal das Garças ganhou uma nova atração que virou notícia: a coruja Olívia. Da espécie murucututu, o animal residiu por algum tempo no Hospital Veterinário (HV) da UFPA por causa da condição de vulnerabilidade de ser um filhote órfão e por ter uma fratura na asa e uma deformação em uma das patas, que a impossibilitava de voltar à natureza. Além de tratar de animais silvestres, como a Olívia, o HV também realiza atendimento veterinário para animais domésticos de companhia e de produção de toda a região.

Localizado no Campus de Castanhal da UFPA e vinculado ao Instituto de Medicina Veterinária (IMV), o HV faz atendimento clínico, exames laboratoriais e de imagem e cirurgias. Além desse atendimento clínico e cirúrgico, o hospital também realiza pesquisas e formação prática de graduandos e pós-graduandos do IMV, além de ser cenário de prática para os programas de residência veterinária. Atualmente, estão em curso pesquisas que envolvem as áreas de traumatologia, biotecnologia, hematologia, anestesiologia e exames de imagem.

Por conta da pandemia, o atendimento de animais domésticos no hospital está suspenso, por tempo indeterminado, para adequações. Para animais de produção e silvestres, o atendimento é realizado mediante agendamento prévio por meio dos telefones: 3311-4715 (animais de produção) e 3311-4708 (animais silvestres). O atendimento de animais de produção é feito de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h. O de animais silvestres é feito nos mesmos dias, das 8h às 12h.

Coruja Olívia

A coruja foi levada ao hospital em 2015, ainda filhote, após uma chuva forte no município de Benevides, que causou a fratura de uma das asas. Atendida pelo aluno residente José Jones Pereira Júnior, Olívia passou por tratamentos e cirurgias de alto risco e, depois da recuperação, foi treinada para recuperar a habilidade de voo e adaptar-se.

“Após todo o manejo para a sua criação e devido a todos os cuidados hospitalares que recebeu, foi dada a alta médica, e Olívia foi considerada apta a um novo lar que pudesse mantê-la em um recinto devidamente preparado para ela e com o acompanhamento constante, especialmente do membro esquerdo, no qual as garras precisam ser desgastadas quando atingem certo crescimento. Com toda a sua garra, valentia e energia, Olívia, já adulta, recebeu alta do HV em setembro e já foi transportada ao seu novo lar”, conta Cinthia Lopes, diretora do hospital.

FAMEV

O curso de Medicina Veterinária, também vinculado ao IMV, recebeu, na última avaliação do Enade o conceito quatro. O resultado aponta uma evolução em relação ao conceito recebido anteriormente, que era três. A nota do ENADE, junto com outros índices, é importante para a avaliação dos cursos de graduação e permite (ou suspende, em casos de notas baixas) suas atividades. O conceito máximo na avaliação é cinco.