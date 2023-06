Hospital Ophir Loyola realiza feirinha gastronômica junina; evento é aberto ao público

Tacacá, bolo de tapioca e mingau de milho. O público está convidado a experimentar essas delícias na feirinha gastronômica junina do Ophir Loyola até o dia 30 de junho, no jardim interno da instituição.

A ação visa proporcionar aos servidores e seus familiares uma fonte de renda extra por meio da demonstração de habilidades culinárias paraenses típicas da festividade de São João.

A técnica de enfermagem do HOL, Divanete Ferreira, 45 anos, encontrou na ocasião uma forma de arrecadar dinheiro para ajudar a filha de 11 anos a participar do campeonato de ginástica rítmica, em Manaus. Com a venda de doces, Divanete busca custear todas as despesas relacionadas à competição.

Recém-formada em Gestão Hospitalar, Thalita Sarmento, 29 anos, está desempregada e viu na oportunidade uma chance de gerar economia. Ela é sobrinha de um servidor aposentado do hospital e enxerga o projeto como uma possibilidade de expandir a clientela.

Inicialmente voltadas para ações de talentos, as feiras do Ophir Loyola vêm se expandindo ao longo dos anos. A instituição promove “As Feirinhas” desde 2002, com o objetivo de valorizar e integrar os servidores. Devido à grande procura e ao sucesso da "Feira de talentos", houve a necessidade de ampliar o evento para que mais pessoas pudessem participar e realizar negócios. Além da feira culinária, o projeto abrange outros segmentos como a feira de artesanato.

“As feiras se tornaram um espaço de exposição e comercialização, além de ser uma forma de incentivar o relacionamento interpessoal e o reconhecimento dos servidores fora do ambiente de trabalho”, afirmou Sildete Cruz, coordenadora da Divisão de Eventos.