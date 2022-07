Hospital Ophir Loyola dispõe de canal para marcação de consultas e exames

Pacientes cadastrados no Hospital Ophir Loyola (HOL) agora podem usar o sistema de call center para a marcação de consultas e exames especializados. Ao total, 40 operadores estão disponíveis para atender as ligações, de segunda a sábado, das 7h às 19h, pelo telefone (91) 3122-7022. As consultas de primeira vez, ou seja, necessárias à admissão de um novo paciente, continuam sendo agendadas pela Unidade Básica de Saúde (UBS), via sistema de regulação.

Para dar início ao atendimento, o paciente precisa informar o número de registro no hospital e o número do Cartão do SUS. Os dados serão consultados no sistema. Caso confirmada a identidade do usuário, será solicitado, via Whatsapp, o envio de documentos como guias de exames, encaminhamentos, dentre outros. O processamento dos dados é realizado durante a ligação e as imagens serão verificadas em tempo real para que o usuário receba o retorno sobre a solicitação e devidas orientações.

“É possível fazer a marcação de consultas interclínicas, aquelas em que o médico acompanha o paciente e encaminha para outra especialidade dentro do hospital. Também são agendados os retornos das consultas, consultas em quimioterapia e em radioterapia, assim como exames de imagem (exceto cistoscopia, colposcopia, tomografia, ressonância magnética, uretrocistografia miccional e urodinâmica). Outros tipos de atendimentos poderão ser incluídos futuramente”, afirmou o diretor clínico, João de Deus.

Além da oncologia, o HOL é referência em neurocirurgia, nefrologia e transplantes e atende a demanda encaminhada pela rede básica, ambulatorial e hospitalar dos 144 municípios paraenses. A diretora-geral, Ivete Vaz, informa que, “a solução estratégica em saúde visa a trazer comodidade aos pacientes, que não mais precisam se deslocar das cidades de origem, enfrentando longas viagens, para realizar agendamentos em Belém”.