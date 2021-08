Hospital Abelardo Santos oferece serviço de fisioterapia

Um projeto-piloto desenvolvido pelo Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS) vem oferecendo há um mês o serviço de fisioterapia a pacientes renais crônicos atendidos pela unidade hospitalar. A iniciativa é inédita para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e se estende também aos pacientes que passaram por cirurgias neurológicas e vasculares no hospital. Os serviços são oferecido de forma gratuita e realizados em estúdios e piscinas que fazem parte da infraestrutura do HRAS.

“Esse é um projeto do Governo do Estado como uma forma aprimorar o tratamento do paciente de modo a oferecer um melhor cuidado para ele possa exercer suas atividades lá fora”, destaca o responsável técnico do serviço de Fisioterapia do HRAS, Axell Lins.

Na avaliação do médico nefrologista e responsável técnico do setor de Hemodiálise, Luís Cláudio Pinto, os pacientes foram muito beneficiados com a ampliação da equipe multiprofissional de atendimento, o que impactou até mesmo na adesão ao tratamento.

“Avaliando os pacientes, a coisa que eles mais reclamam depois da restrição alimentar é com relação a dor, são pacientes que sentem muita dor por conta das alterações que acontecem na doença renal crônica, por causa da inatividade física já que muitos são pacientes portadores de necessidades especiais. Já existem trabalhos científicos que comprovam que a fisioterapia é muito importante não só no alívio dos sintomas musculares, como também na mortalidade desse paciente, uma vez que a atividade física durante a hemodiálise diminuiu a sobrecarga que é gerada ao coração, por exemplo”, pontua o especialista.

Uma das pacientes beneficiadas pelo serviço é Ana Gardênia, de 53 anos. Há um ano e sete meses ela realiza hemodiálise no hospital e com menos de um mês recebendo o atendimento da fisioterapia, já pode perceber os resultados. Para a paciente a iniciativa é totalmente benéfica por anda junto com o tratamento da hemodiálise.

“A gente sai mais relaxado, as dores diminuem bastante, então você sente quando levanta da cadeira que está bem melhor. No dia a dia eu também tenho sentido os resultados, quando chegava a noite as dores ficavam mais intensas, agora eu sinto muito menos, assim como o movimento dos meus pés, eu já consigo movimentar meus dedos e andar melhor”, afirma.

Quem também está realizando sessões de fisioterapia no hospital é a paciente Ellen Barros, de 38 anos. Ela conta que no começo ela sentia muitas dores na coluna e tinha dificuldade até mesmo para dormir, mas hoje na décima sessão sua qualidade de vida já melhorou bastante.

“Eu comecei fazendo sessões de fisioterapia e hidroterapia juntas, mas como os benefícios da hidro foram muito maiores, hoje eu faço só a hidroterapia. Tenho tidos muitos benefícios, tanto na saúde física quanto na saúde mental”, pontua Ellen.

Os pacientes que utilizam o serviço de fisioterapia do HRAS são encaminhados pelos médicos internos da unidade. Para o diretor executivo do Abelardo Santos, Marcos Silveira, o tratamento fisioterapêutico possui um papel de suma importância para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. “Os atendimentos são direcionados aos pacientes internos, com diversas alterações, como ortopédicas, neurológicas, respiratórias, vasculares, além dos dialíticos. Uma conquista em relação a tentarmos modificar e melhorar a qualidade de vida, visto que a dor é uma queixa muito frequente e impacta diretamente na qualidade de vida do doente renal crônico”, frisou o gestor hospitalar.

Com um mês do retorno às atividades, o serviço já atende a 52 pacientes no ambulatório, que fazem uso do estúdio e de uma piscina, infraestrutura exclusiva do maior hospital da Rede Pública do Pará. Em um mês de atendimentos ambulatoriais, o serviço exclusivo da unidade alcançou a marca de 624 procedimentos realizados.