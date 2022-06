Hospital Municipal de Santarém realiza 305 cirurgias em 15 dias

O Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) realizou 305 procedimentos cirúrgicos de várias especialidades no período de 1º de junho até a data de hoje, quarta-feira (15). A Unidade é referência na realização de cirurgias de urgência e emergência. Segundo um levantamento do hospital, 31 cirurgias foram realizadas somente na terça-feira (14).

De acordo com informações do HMS, o bloco cirúrgico recebe em média 20 pacientes por dia, sendo 60% de pessoas com risco iminente de morte.

O Centro Cirúrgico do HMS conta com as especialidades médicas de cirurgia geral, cirurgia ortopédica, neurocirurgia, cirurgia vascular, buco maxilo, obstétrica e anestesia.

Segundo um levantamento do hospital, do dia 1º de junho até hoje, quarta-feira (15), o bloco cirúrgico já realizou 305 procedimentos cirúrgicos. Sendo 107 de cirurgia geral, 86 obstétricas, 84 ortopédicas, 21 cirurgias vasculares e 4 neurocirurgias.

“Quando acontece muita urgência, as eletivas são agendadas para o dia seguinte, ontem teve muita urgência, mesmo assim a equipe manteve as eletivas. Todas as salas estavam com paciente a todo momento, parando apenas para esterilizar. Quando percebemos que pode faltar alguns insumos logo agimos para resolver”, enfatizou Jacqueline Corrêa, supervisora do setor.

Superlotação

De acordo com a diretora interina da Unidade, Joycineia Nobre, o HMS tem atendido acima da capacidade, estando diariamente com superlotação, devido a constantes aumentos nas demandas assistenciais e automaticamente o aumento do uso de materiais e medicamentos, gerando impactos em cadeia, entre eles, a dificuldade financeira.

Ela enfatiza que o Hospital tem limites de leitos e que é importante que a população só procure a Unidade quando estiver em situação de risco emergencial. “Se não for situação de risco, por favor, busque as UBS, postos 24h e em casos mais persistentes a UPA 24h”, ressaltou Joycineia.

Falta de insumos no Brasil

De acordo com informações do HMS, o Brasil passa por uma crise de falta de medicamentos. Entre um exemplo citado pela Unidade, está a divulgação do Conselho Municipal de Secretários de Saúde de São Paulo a ausência de cerca de 40 substâncias das prateleiras das unidades de saúde. "O soro fisiológico, a dipirona e o cetoprofeno são algumas delas, que são considerados materiais e medicamentos simples”, destacou o hospital.

O hospital informou que as empresas que fabricam o soro estão com problemas na produção e com isso prejudica no processo de compras dos Hospitais.

Ainda de acordo com o hospital, o Instituto Social Mais Saúde tem o controle do estoque do HMS, “com total atenção, e faz diariamente tentativas de compras com diversas empresas do Brasil. Mesmo diante do baixo estoque dos insumos e medicamentos citados, tem conseguido garantir o atendimento sem a ausência deles".