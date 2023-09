Hospital da Mulher será a primeira unidade do Pará com atendimento exclusivo para o público feminino

Em construção com a primeira unidade hospitalar voltada exclusivamente para o público feminino, o Governo do Pará reforça a garantia da assistência à saúde paraense com o Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré. A unidade será a primeira do Estado do Pará em referência para o atendimento médico e social das mulheres.

Localizado no avenida Gentil Bittencourt,, em Belém, o hospital ocupa uma área de 17 mil metros quadrados e contará com 120 leitos, sendo 100 operacionais de urgência e emergência, com atendimento de alta complexidade e 20 para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e com atendimentos voltados para as especialidades em ginecologia, mastologia, infectologia, endocrinologia, uroginecologia, reumatologia e dermatologia, além de estar equipada com aparelhos de ressonância, raio-X, mamografia, tomografia e eletrocardiograma.

A obra é executada através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e, atualmente, conta com 200 colaboradores e está em fase de acabamentos e revestimento de pisos e paredes para posteriormente ser repassada para a Secretaria de Saúde (Sespa) equipar toda a estrutura. O complexo vai proporcionar um espaço amplo, moderno e estruturado, garantindo conforto e segurança para as mulheres paraenses, bem como o corpo técnico e médico da rede pública.

O engenheiro e titular da Seop, Ruy Cabral, ressalta as ações e investimentos direcionados à saúde pública, especialmente, às mulheres. “O nosso cronograma está em dia, em andamento e prestes a finalizar com aquisição de todos os equipamentos. Já entramos na fase final, que é a fase dos acabamentos, com a contratação de mais de 200 pessoas, gerando emprego e renda para o nosso Estado. Mas muito mais que isso, é atender a necessidade do povo paraense, especialmente das mulheres. Esse é um programa que o governador Helder Barbalho, juntamente com a nossa vice-governadora Hana Ghassan, estão resgatando junto à população de Belém, obra que nos dá a tranquilidade de oferecer qualidade de vida para essas pessoas que tanto precisam do acompanhamento na área de saúde”, enfatizou o secretário de Obras, Ruy Cabral.

O complexo de saúde será referência, além de melhorar o fluxo de atendimento ao oferecer serviços de urgência e emergência, consultórios, centro cirúrgico, laboratórios e serviço de nutrição e espaço para o atendimento de mulheres vítimas de violências sexuais e domésticas.