Hospitais paraenses preparam ações natalinas com doações

Brinquedos, alimentos e itens de higiene pessoal estão sendo arrecadados por hospitais públicos em Belém, Ananindeua, Altamira, Barcarena, Marabá e Santarém. As iniciativas estão sendo feitas pelas unidades do Governo do Estado, que são gerenciadas pela entidade filantrópica Pró-Saúde. Todos os itens recebidos serão distribuídos para os pacientes internados nas unidades durante o Natal.

A data limite para recebimento dos itens varia entre os hospitais. No Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, será realizado até o dia 17 de dezembro. A expectativa é arrecadar 200 kits de higiene, que serão doados aos pacientes da instituição, através da Campanha Padrinhos Solidários.

Em Altamira, no Hospital Regional da Transamazônica (HRPT), a arrecadação é até o dia 21 de dezembro. Para Rafaela Rizzi, terapeuta Ocupacional e membro do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) do HRPT, o projeto incentiva a solidariedade, a humanização e deve beneficiar cerca de 100 famílias.

“Presenteamos os pacientes, os acompanhantes e as crianças internadas na clínica pediátrica. É um momento de partilha especial, que nos emociona, e principalmente, celebra o verdadeiro significado do espírito natalino, que é a comunhão”, afirma a profissional.

No Hospital Regional do Sudeste do Pará - Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, a iniciativa vai até o dia 24 deste mês. No Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, até o dia 21 de novembro. Já no Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), o projeto será “Você também pode ser um Papai Noel”, realizado pela Escola Municipal Profª Ana Dutra Vale. 100 cartas escritas foram adotadas pelos colaboradores da unidade e os alunos da instituição serão contemplados com presentes.

Por fim, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, incentiva os pacientes da unidade a fazer o pedido de presente de Natal por meio de uma carta, que é adotada pelos colaboradores do hospital. A entrega dos brinquedos será realizada no dia 22 de dezembro.

Locais para realizar as doações

- O Hospital Metropolitano, em Ananindeua: Na portaria da unidade, na Rodovia BR-316, Km 3 s/n - Bairro Guanabara.



- No Hospital Materno Infantil de Barcarena: as cartas podem ser adotadas até dia 13/12. Os interessados podem procurar a equipe do Grupo de Trabalho e Humanização e levar suas doações na unidade na Rua José Pinheiro Rodrigues, 258, Centro.



- No Hospital em Altamira: as doações podem ser entregues no Regional Público da Transamazônica, na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Bairro Esplanada do Xingu.



- No Hospital em Marabá: as doações podem ser deixadas no Regional do Sudeste do Pará, localizado na Rodovia PA 150, S/N - Altura do Km 07, Nova Marabá.



- No Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém: Na recepção principal da unidade, localizada na Avenida Sérgio Henn, 1100, bairro Diamantino.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)