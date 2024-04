Veja quem são os 4 homens presos em Marabá por 'escoltar' fugitivos de Mossoró presos no Pará

Os quatro homens que foram presos pela Polícia Federal na tarde de quinta-feira (4), em Marabá, no Pará, ajudando na fuga dos dois fugitivos da penitenciária de Mossoró seriam do estado do Acre. Segundo a Globo News, Lucas da Silva Costa, Italo Santos Sena, Juarez Pereira Feitosa e Jefferson Augusto Magno Favacho teriam ido até o encontro de Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento para auxiliar no trajeto até a saída do Brasil.

Rogério e Deibson foram presos na cidade de Marabá, no sudeste do estado do Pará, em uma ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, na BR-222. Na ocasião, três carros onde estavam os fugitivos e os outros quatro homens que ajudaram na fuga, foram interceptados. Os dois foragidos escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 14 de fevereiro. Eles foram recapturados na quinta-feira (4), após 50 dias de fuga.

Ainda não há informações se Lucas, Italo, Juarez e Jefferson possuem antecedentes criminais ou envolvimento na mesma facção criminosa a qual fazem parte Rogério e Deibson. Além disso, a PF também não informou se os homens continuam no Pará ou se foram encaminhados para responder sobre o caso em outro estado.