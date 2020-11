Policlínica Metropolitana oferece exames gratuitos para diagnóstico precoce de câncer

A partir desta terça-feira (10) e até o dia 30 deste mês, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) realizará ações na Policlínica Metropolitana para atender homens com mais de 30 anos de idade em consultas em clínica médica, exames laboratoriais e procedimentos como Raio-x de tórax e eletrocardiogramas. O objetivo é diagnosticar o mais cedo possível, nesse público, indícios de câncer de próstata, estômago, colon e reto, apontados como os mais prevalentes na população masculina do Pará.

A iniciativa faz pare da campanha 'Novembro Azul", no mês de conscientização sobre a prevenção e a promoção dos cuidados integrais com a saúde do homem. Os atendimentos serão feitos mediante agendamento pelas Secretarias Municipais de Saúde e também por telefone.

Os municípios devem encaminhar a relação das demandas por e-mail (sespanovembroazul@gmail.com), com nome completo, idade, telefone e número do cartão SUS do paciente e município de residência. Os homens também poderão entrar em contato direto com a Central de Atendimento da Policlínica Metropolitana, pelos telefones (91) 4005-0510 e pelo whatsApp (91) 98521-5110. Os homens deverão apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão de SUS e deverão estar em jejum, para coleta de exames laboratoriais, entre 6h30 e 8h, e para procedimentos de eletrocardiograma e Raio-x.

“Caso necessário, o médico pode solicitar outros exames e consulta de retorno”, informa o coordenador estadual de Saúde do Homem, Diego Cutrim. Por dia, a ação oferecerá 75 consultas de segunda a sexta-feira, perfazendo no período de 10 a 30 de novembro um total de 1.200 consultas médicas, 1.200 exames laboratoriais em 17 tipos, 1.200 eletrocardiogramas e 1.200 Raio-X de tórax.

Os pacientes da ação que apresentarem alterações de diagnóstico na próstata serão encaminhados para consultas e cirurgias no Hospital Regional Abelardo Santos, em Belém. Já os homens que tiverem indicação para tratamento de cânceres do trato gastrointestinal serão encaminhados para consultas com especialistas e exames de média complexidade na própria Policlínica Metropolitana.

Casos

Pelas estatísticas do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS),entre 1º de janeiro e 30 de agosto deste ano, foram registradas 72.232 internações masculinas no Pará, na faixa etária após os 20 anos. As principais causas foram externas (17.353), como esfaqueamentos, traumatismos e envenenamentos; seguida por doenças infecciosas e parasitárias (15.247); doenças do aparelho digestivo (8.459); doenças do aparelho respiratório (7.675) e do aparelho circulatório (6.582).

Este ano, em dados atualizados até 30 de setembro pelo Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do DataSUS, as doenças infecciosas e parasitárias lideram o ranking de mortes de homens no Pará, com 5.275 óbitos; seguido por doenças do aparelho circulatório (4.472); causas externas (3.792); doenças do aparelho respiratório (3.055) e cânceres (2.021).

Entre os tipos de óbitos por câncer, o de estômago tem sido mais letal nos homens com residência no Pará. Só em 2019, causou a morte de 416 pessoas do sexo masculino, seguido pelo de próstata, que levou 374 a óbito nesse mesmo ano.Em número de casos, segundo o DataSUS, em 2020, o câncer de próstata é mais recorrente: 104 confirmados entre 1º de janeiro e 30 de setembro deste ano, seguido por 85 novos pacientes de câncer de estômago no mesmo período. A tendência foi a mesma em 2019, finalizado com 378 casos de câncer de próstata, seguido por 200 de estômago.

A edição de 2020 do ‘Novembro Azul’ conta conta com lives semanais a serem divugadas nas redes sociais e nos serviços de saúde. No dia 13 deste mês, às 10h, o coordenador nacional de Saúde do Homem, Francisco Noberto, falará sobre “Saúde Integral do Homem versus Novembro Azul”. Já no dia 20, às 11h, o coordenador de Urologia do Hospital Regional Abelardo Santos, Bernardo Sefer, abordará o câncer de próstata e de pênis no homem paraense. No dia 27, às 10h, o professor do curso de Psicologia da Universidade Federal do Pará (UFPA), Eric Alvarenga, vai enfocar a saúde mental do homem em tempos de pandemia.