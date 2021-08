Hemopa reabre unidade de coleta Castanheira nesta segunda-feira (9)

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) reabre, nesta segunda-feira (9), a Unidade de Coleta de Sangue Castanheira, que estava em obras de revitalização há quase um mês, desde o último dia 12 de julho. A volta do funcionamento faz parte da programação alusiva aos 43 anos da Fundação Hemopa, comemorados em 2 de agosto. O horário de funcionamento continua o mesmo: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h30 às 17h.

Em 2020, o local registrou a coleta de 10.347 bolsas. De janeiro a 10 de julho deste ano, foram efetivadas 17.351 doações de sangue, que beneficiaram mais de 69.500 pacientes internados na rede hospitalar pública e privada do Pará.

A Unidade de Coleta do Castanheira, assim como a do Shopping Pátio Belém, fazem parte do projeto de descentralização da coleta de sangue da Fundação Hemopa.

Para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal), pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde. No momento do cadastro, é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).

Quem teve Covid-19 também pode voltar a doar, mas precisa esperar 30 dias após a cura. Já quem teve contato com pessoas infectadas, deve esperar 14 dias após o último contato.

Para quem recebeu a vacina Coronavac/Sinovac, são 48 horas de inaptidão para doação, após cada dose. Já quem tomou as demais vacinas, basta esperar sete dias após cada dose.