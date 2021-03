Hemopa convoca doadores neste sábado, após meses fechado aos fins de semana

Neste sábado (13) a Fundação Hemopa faz um esforço especial para coleta de sangue em Belém, Castanhal, Marabá, Redenção e Santarém. A programação começou às 7h30 e segue até 17h, em várias unidades e hemocentros.

Na ação de hoje, o Hemopa amplia o atendimento ao público em unidades de municípios paraenses que não abriam aos sábados, por causa da pandemia. Em 2020, o Hemopa registrou baixa de 11% nos estoques de bolsas em todo Pará, e o movimento nas unidades segue abaixo do ideal.

Quem teve covid-19 e até vacinados também podem doar, no prazo certo (Ivan Duarte / O Liberal)

Veja como ajudar o Hemopa



Para fazer a doação de sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal), pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Ao fazer o cadastro como doador, é obrigatório apresentar documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).

Quem teve covid-19 também pode voltar a doar sangue. Só precisa esperar por 30 dias após ter vencido os sintomas. Quem teve contato com pessoas que tiveram a doença deve esperar 14 dias após o último contato. Para os que já receberam a vacina Coronavac, do Instituto Butantã, é preciso esperar 48 horas antes da doação de sangue, após cada dose.

Já para quem tomou a vacina AstraZeneca, da Fiocruz, deve-se aguardar sete dias após cada dose. Se o candidato à doação de sangue não souber qual imunização fez, só poderá voltar a doar sangue, após uma semana de espera.

Onde doar sangue



O Hemopa abre este sábado na sede da Serzedelo Correa, esquina com Caripunas. Na Grande Belém, também estará aberta a unidade de coleta Castanheira, no quilômetro um da BR-316, no Pórtico de Belém, no Entroncamento, de 7h30 às 17h.

As atividades no Hemocentro de Santarém ocorrem na avenida Frei Vicente, 696, entre as Alamedas 30 e 31 (Aeroporto Velho), no mesmo horário. O Hemocentro de Castanhal (travessa Floriano Peixoto, Alameda Rita de Cássia, Conjunto Maria Alice, B-2 e B-3) também recebe doadores das 7h30 às 17h.

O Hemocentro de Marabá, na Rodovia Transamazônica (Quadra 12, S/N, Agrópoli do INCRA), atende 7h30 às 15h. O Homenúcleo de Redenção (na Avenida Santa Tereza, S/N, Centro) mantém o atendimento das 7h30 às 17h.