Helder posta foto com vacina em testes para imunização contra o novo coronavírus

O governador Helder Barbalho participa nesta tarde de uma reunião em Brasília com representantes do MInistério da Saúde. Assunto: a futura distribuição da vacina desenvolvida para imunização contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Pessoal, ainda em reunião no Ministério da Saúde onde estamos dando continuidade ao trabalho de parceria para buscar a vacina contra a COVID-19 aos paraenses. pic.twitter.com/kCfH78Rw9w — Helder Barbalho (@helderbarbalho) October 20, 2020

Segundo Helder Barbalho, que postou duas imagens com frascos da vacina, o Governo Federal disponibilizará as 30 milhões de doses iniciais a partir de fevereiro de 2021.

Leia mais:

Ministério da Saúde anuncia que vai comprar 46 milhões de doses da vacina chinesa

"O Ministério vai coordenar a campanha nacional de imunização com a distribuição da vacina, que hoje já possui 6 milhões de doses prontas no Butantan, que irão para a análise da Anvisa", disse o governador no microblog.

“A partir de janeiro de 2021 já inicia-se o primeiro grupo prioritário de vacinação, coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com o Governo do Estado e municípios, para que possamos garantir a imunização e a proteção da nossa população. Uma importante notícia que nos acende uma luz de esperança para que nós possamos logo logo garantir a proteção e a imunidade da população e, claro, a vida normal que todos nós sonhamos”, disse.