Helder Barbalho entrega novos prédios da PM e conhece búfalos usados em rondas no Marajó

O governador do Pará, Helder Barbalho, entregou nesta terça-feira (10) os novos prédios do Comando da Polícia Militar de Salvaterra, na ilha do Marajó. Durante a agenda, o governador teve a oportunidade de conhecer uma peculiaridade: dois búfalos que auxiliam a PM nas rondas e no monitoramento da região.

A experiência foi compartilhada nas redes so​ciais do governador, que apresentou os animais aos seus seguidores. “Olha a peculiaridade. Aqui, a Polícia Militar faz monitoramento e ronda com os nossos búfalos do Marajó. Aqui é o nosso Minotauro e, aqui, como ele é meio loiro, é o Turista”, comentou Helder Barbalho.

Segundo o governador, os novos prédios entregues nesta manhã representam mais conforto e funcionalidade para as equipes que atuam na segurança pública do município. De acordo com a soldado Natalia de Lima, as melhorias na estrutura otimizam o trabalho dos policiais. “Após a reforma, ficou muito mais confortável, muito mais funcional e com certeza ajuda no nosso serviço”, destacou.