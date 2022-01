Helder Barbalho entrega benefícios dos programas Banpará Comunidade e Banpará Empodera nesta quarta, 12

O governador Helder Barbalho entrega, nesta quarta-feira (12), benefícios para empreendedores atendidos pelos programas de microcrédito Banpará Comunidade e Banpará Empodera, coordenados pelo Banco do Estado do Pará (Banpará). O evento de entrega ocorre a partir das 9h, no estacionamento do Mercado Ver-o-Peso.

O "Banpará Comunidade" atende empreendedores que estão à frente de micro e pequenos negócios, dos setores formal e informal, que não têm acesso ao sistema bancário tradicional, inclusive microempreendedor individual (MEI).

Já o "Banpará Empodera" financia mulheres empreendedoras que moram e atuam nos territórios atendidos pelo Programa TerPaz, do governo do Estado, independentemente do ramo de atividade nos setores formal e informal.