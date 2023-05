​Helder Barbalho anuncia criação do programa 'Dinheiro na Escola'

O governador Helder Barbalho assinou, nesta quinta-feira (11), o projeto de lei que prevê a criação do programa “Dinheiro na Escola” e destina R$ 200 milhões em assistência financeira, para que as 898 instituições estaduais de ensino possam investir em melhorias pedagógicas e de infraestrutura. O projeto agora segue para aprovação da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). O anúncio foi feito durante o “Encontro formativo para Lideranças Escolares: Parceria pela Aprendizagem”, organizado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), no Hangar Centro de Convenções.

Cerca de dois mil educadores participaram do encontro, que vem ocorrendo desde a última terça-feira (9) e segue até esta sexta (12). Na ocasião, foram entregues certificados de reconhecim​​ento às escolas excelência no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

De acordo com o chefe do Executivo estadual, a expectativa é de que, em até duas semanas, o projeto seja aprovado, para que o recurso esteja disponível ainda neste primeiro semestre. Helder Barbalho destacou que o programa “Dinheiro na Escola” é mais uma estratégia de melhoria das escolas. “A ideia é que cada gestor seja o secretário de Educação, para cuidar da sua escola. Queremos dar poder para os diretores”, explicou o governador, ao lado da vice-governadora Hanna Ghassan e demais autoridades.

Ele também pediu para que os gestores convoquem a comunidade escolar ao debate. “Tem que ser chamada para apontar qual obra tem que ser feita”, orientou, ao acrescentar que a mão de obra local precisa ser valorizada, para fomentar a economia e o desenvolvimento dos municípios. Helder Barbalho também alertou sobre a necessidade de prestação de contas do dinheiro. Para isso, recomendou ainda que o recurso seja usado para a contratação de assessoria contábil e jurídica.

Secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, pontuou que este é um “momento de esperança” para a educação paraense, que, a partir dos investimentos, tem chance de obter o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) que mais cresce no país, segundo ele. O secretário pontuou que o programa vai proporcionar transformação nas escolas. Exemplificou que, a partir de um Plano de Aplicação Financeira (PAF), o recurso poderá ser empregado em pequenas obras, reformas, aquisição de equipamentos e manutenção destes.