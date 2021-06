Helder anuncia que vai se vacinar junto com a esposa nesta quarta-feira (23)

O governador Helder Barbalho (MDB) declarou em um vídeo, nos perfis dele nas rede sociais, que ele e a esposa, Daniela Barbalho, vão se vacinar contra covid-19 nesta quarta-feira (23), em Ananindeua.

#VemVacina💉Pessoal, chegou a nossa vez. Nosso braço já está pronto e amanhã, eu e meu amor @DanielaBarbalho , vamos receber a primeira dose da vacina contra COVID-19. pic.twitter.com/fNqDu51VAr — Helder Barbalho (@helderbarbalho) June 22, 2021

"Chegou nossa vez, a nossa idade de vacinação, em Ananindeua, onde a gente mora. Amanhã, se Deus quiser, vamos nos vacinar. (...) Já estamos com o braço pronto para agradecer ao SUS e à ciência e todos que estão trabalhando pela vida", disse o governador.

Helder agradeceu ao prefeito de Ananindeua, Daniel Santos (MDB), e a parceria com o Governo do Estado. Em nível estadual, a meta é que toda a população com 18 anos ou mais já tenha recebido pelo menos a primeira dose das vacinas até o final de setembro deste ano.