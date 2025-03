Há três anos, a Usina da Paz transforma a vida dos moradores de Marituba

Há três anos, a chegada da primeira Usina da Paz em Marituba trouxe transformações significativas para a comunidade. Desde então, o complexo de cidadania do Governo do Estado tem mudado a realidade local, disponibilizando serviços essenciais, atividades culturais e oportunidades que impactam positivamente a vida dos moradores.

Com uma estrutura que atende diariamente centenas de pessoas, a Usina conta com consultórios médicos, quadras esportivas, bibliotecas, espaços de formação profissional e diversas outras atividades. Esses recursos contribuem para a geração de oportunidades, o fortalecimento da cidadania e o aumento da segurança pública.

Desde sua inauguração, em 19 de março de 2022, até janeiro de 2025, a Usina da Paz Antônia Corrêa já realizou mais de 646 mil atendimentos à população. Milhares de pessoas vivenciaram as mudanças proporcionadas pelo projeto, como a dona de casa Flávia Maricaua, que relata os impactos positivos em sua rotina e na comunidade.

“Frequento a Usina desde o início, e isso mudou muito minha vida. Antes, eu não tinha uma rotina fixa. Hoje, venho quase todos os dias para fazer atividades físicas, consultas médicas e tudo isso tem me ajudado bastante”, contou a moradora.

Mais segurança para a comunidade

Além dos serviços oferecidos, a Usina da Paz tem fortalecido os laços comunitários e contribuído para a redução da violência na região. Com espaços dedicados a atividades recreativas e culturais, crianças, jovens e adultos passaram a ter novas perspectivas e oportunidades.

Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup) indicam que, no bairro União/São Francisco, onde a Usina da Paz está localizada, os casos de crimes violentos letais intencionais (CVLI) caíram 62,5% em 2024.

Moradores que vivenciaram os desafios antes da implantação do equipamento de cidadania estadual reconhecem as mudanças. A aposentada Lúcia de Nazaré Raiol relembra as dificuldades enfrentadas antes da chegada do projeto.

“Nos bairros São Francisco e União, antes não podíamos circular livremente por causa da violência. Hoje, a situação melhorou muito. Também não existia um espaço para as crianças praticarem atividades físicas, como o meu neto, que agora faz natação. Graças a Deus, tudo está muito melhor, e sou muito grata à Usina da Paz”, destacou.

Para a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, o objetivo é fortalecer ainda mais o projeto na comunidade.

“A Usina da Paz é um espaço de acolhimento e crescimento. Em três anos, testemunhamos histórias de superação, famílias sendo beneficiadas e uma comunidade cada vez mais forte. Seguiremos trabalhando para que a Usina continue se fortalecendo e seja um símbolo de transformação para Marituba”, afirmou a gestora estadual.