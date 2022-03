Grávida e criança são atropeladas ao tentarem atravessar rodovia em Santarém

Uma mulher grávida de 8 meses e uma criança de seis anos foram atropeladas por uma motocicleta ao tentarem atravessar a Rodovia Fernando Guilhon, localizada no município de Santarém, no oeste do Pará. O acidente aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (31).

Segundo informações de populares que passavam pelo local no momento do acidente, mãe e filho aguardavam no meio-fio para atravessar a rodovia quando foram atingidos pela motocicleta, que seguia sentido centro-bairro. Com o impacto, o condutor da moto foi arremessado para a outra pista da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e fez os primeiros atendimentos das vítimas. “A grávida estava desorientada, já a criança está consciente e orientada. O rapaz que é o condutor da moto teve traumático de crânio encefálico (TCE). Nesse momento, os três estão em atendimento no Pronto Socorro Municipal", informou o coordenador do Samu, Joziel Colares.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. O Hospital Municipal de Santarém não informou o estado de saúde das vítimas.