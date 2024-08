Grande público marca fim da 27ª Feira Pan-Amazônica do Livro, com homenagens já definidas para 2025

A 27ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes terminou neste domingo (25/08), em Belém, consagrando-se como um grande sucesso de público e vendas. Durante os nove dias de evento, 450 mil visitantes passaram pelo Hangar Centro de Convenções, segundo informou Ursula Vidal, secretária de Cultura do Pará. Além dos números impressionantes, a feira revelou os homenageados de 2025: a escritora e poeta Wanda Monteiro e o mestre Damasceno, reconhecido por sua contribuição à cultura popular marajoara.

“Quando nós contabilizamos 450 mil pessoas visitando a nossa feira em nove dias, nós temos a sensação concreta do dever cumprido, porque é para as pessoas, estudantes, crianças, famílias, pesquisadores, para todas as idades e todas as vozes. E os resultados nos surpreenderam, tivemos quase 90 mil livros vendidos de autores paraenses, aqui no ponto do autor, e no estande do escritor paraense, em uma demonstração de que o nosso povo gosta das nossas histórias e das nossas narrativas”, afirmou Vidal.

A secretária Ursula Vidal avaliou positivamente a 27ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes (Foto: Claudio Pinheiro/O Liberal)



Intercâmbio cultural

A Feira do Livro também serviu como palco para o intercâmbio cultural entre autores de diferentes regiões do Brasil. O escritor baiano José da Boa Morte, que participou pela primeira vez do evento, destacou a importância dessa troca de experiências. “Estou feliz por ter participado dessa edição e conto a vocês que a minha satisfação e o intercâmbio cultural me fez estar aqui presente”, disse ele.

Durante a feira, José da Boa Morte lançou dois livros: "Amor e Risos sem Fronteira", que teve todas as cópias esgotadas, e a revista cultural "ArtPoesia", edição 139. Ele ressaltou que a próxima edição da revista contará com a participação de autores paraenses, fortalecendo ainda mais o laço cultural entre as regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Empreendedorismo e inovação

A feira também foi um espaço de oportunidades para empreendedores, como Dilmar Cunha e Valter de Oliveira, da Inteceli. Eles apresentaram ao público o óculos 3D de Miriti, a tabuada colorida e um livro de realidade aumentada, produtos que combinam inovação tecnológica com sustentabilidade. O óculos de Miriti, por exemplo, destaca-se por ser 100% sustentável e de baixo custo, comparado aos modelos tradicionais de plástico.

Para Dilmar Cunha, a Feira do Livro foi um sucesso para suas vendas e deu visibilidade para todos os empreendedores participantes (Foto: Claudio Pinheiro/O Liberal)

Dilmar Cunha celebrou o sucesso das vendas e a visibilidade obtida na feira. “A Feira do Livro é uma vitrine, e nós conseguimos nos manter nessa vitrine com excelência. [...] Atingimos e superamos a nossa meta de vendas, e o público também nos proporcionou um aumento significativo no número de seguidores nas redes sociais. Só temos a agradecer”, afirmou.