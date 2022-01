Graesp entrega mais 55 mil vacinas contra a covid-19 para 50 municípios do interior do Pará

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), entregou mais 55 mil vacinas para cidades do interior do Pará, durante uma operação nesta quarta-feira (19). A ação ocorre em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal contra a covid-19 no interior.

VEJA MAIS

No total, saíram do hangar do Grupamento em Val de Cans, em Belém, 55.314 doses de imunizantes, para crianças e adultos, no avião Caravan e no helicóptero EC 145. As doses foram distribuídas para as sedes dos 10⁰, 11⁰, 12⁰ e 13⁰ Centros Regionais de Saúde da Sespa, nos municípios de Altamira, Marabá, Conceição do Araguaia e Cametá. Serão contemplados os 50 municípios atendidos por estes centros regionais.

O Caravan saiu pela manhã com destino a Marabá, na região sudeste, de onde seguiu para Conceição do Araguaia, no sul do Pará, enquanto o helicóptero decolou para Cametá, na Região do Tocantins, e depois seguiu para Altamira, no oeste paraense. Até o final do dia, todas as doses foram entregues, atendendo à meta do Grupamento de realizar as entregas em menos de 24 h.

Mobilização

Diretor do Graesp, o coronel Armando Gonçalves, explica que tão logo chega a demanda da Sespa, "começa a mobilização das vacinas o mais rápido possível. Levamos os imunizantes nos Centro Regionais, para que estes façam a imunização da população que muito espera por estas vacinas".

Nesta nova fase de imunização, há vacinas destinadas a crianças de 5 a 11 anos residentes no Estado. Do total entregue, 15.620 foram doses pediátricas.

"São muitas vacinas que vêm reforçar a imunidade de quem ainda não completou seu esquema vacinal. Peço que a população observe isso, pois precisamos que cada vez mais pessoas estejam imunizadas completamente. Já são 12 meses vacinando e fazendo campanha", destacou o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.