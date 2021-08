Governo inaugura espaço especializado de atendimento à covid-19

A população de Bragança, no nordeste do Pará, vai passar a contar com mais uma opção para o combate à covid-19. Nesta sexta-feira (27), o Governo vai inaugurar na cidade mais um Centro Especializado de Atendimento de Covid-19, que contará com 10 leitos clínicos e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Este será o segundo espaço que funcionará de forma exclusiva para demandas da doença. O primeiro foi inaugurado em 6 de agosto, em Parauapebas, no sudeste paraense.

Com esse novo centro, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) espera que sejam atendidos pacientes com covid-19 que atualmente são referenciados para os Hospitais Regionais. O centro poderá atender demandas da região de saúde dos Caetés, que é formada pelas cidades de Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Ourém, Peixe Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu.

O novo espaço atenderá o público em um anexo do Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, que é conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), mediante contrato com a Sespa. Na unidade serão atendidos pacientes referenciados das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e dos Prontos Socorros, por meio da Central Estadual de Regulação.

De acordo com o secretário de Saúde do Estado do Pará, Rômulo Rodovalho, o Centro Especializado de Atendimento de Covid-19, em Bragança, integra uma estratégia do Governo que visa instalar unidades específicas para demandas da doença, para as quais os pacientes serão encaminhados. Dessa forma, segundo o gestor, os hospitais municipais e estaduais poderão ser desafogados.

Ainda nesta sexta-feira, a Sespa vai disponibilizar à população de Bragança mais uma alternativa de atendimento portas-abertas e 24 horas na especialidade de ortopedia, que também funcionará no Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria. Esse outro serviço oferecido à cidade integra a proposta de ampliar o atendimento portas abertas, deste tipo de especialidade, em todas as regiões do Pará.

Vários centros de saúde do Estado já oferecem o atendimento em traumatologia por 24 horas no modo portas abertas. São eles: o Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba, no sudoeste do Pará; o Hospital Divina Providência, instituição filantrópica conveniada ao SUS, localizado em Marituba, Região Metropolitana de Belém; o Hospital Regional de Conceição do Araguaia, na região do Araguaia; o Hospital Regional do Baixo Tocantins – Santa Rosa, em Abaetetuba; e o Hospital Regional dos Caetés, em Capanema.