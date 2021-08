Governo inaugura centro para atendimento exclusivo de pacientes com covid-19 em Bragança

O Governo do Estado inaugurou na última sexta-feira, 27, o novo Centro Especializado de Atendimento a Pacientes com covid, que funcionará anexo ao Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria de Bragança, no nordeste paraense. O novo espaço terá 10 leitos clínicos e 10 leitos de UTI para o atendimento exclusivo da doença no hospital que é conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS) mediante contratualização com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O governador Helder Barbalho participou da inauguração do novo espaço para o atendimento de pacientes com Covid-19.

"Entregamos o Centro Especializado para atender a região do Caetés, liberando leitos para outras enfermidades e outras especialidades médicas. Há um ano e meio a saúde do Brasil se voltou para o enfrentamento à pandemia. É fundamental que recuperemos o tempo perdido, garantindo com que as pessoas que precisam de cirurgias eletivas e outros tratamentos de saúde tenham esse benefício conquistado”, disse Helder Barbalho.

Este é o segundo centro específico para o tratamento de pacientes com Covid-19 inaugurado pelo Governo do Estado, o primeiro foi no município de Parauapebas. O objetivo do Centro é atender aos pacientes com a doença que, atualmente, estão sendo referenciados para os Hospitais Regionais. No caso de Bragança, a unidade estará apta a atender pacientes da região de saúde dos Caetés, formada pelos municípios de Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Ourém, Peixe Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu.

De acordo com o secretário de saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, a criação de centros especializados para atendimentos de Covid-19 é uma estratégia que está sendo traçada pela Sespa para que o Governo possa levar o atendimento contra a Covid-19 a todo o Estado. “Desta forma vamos desocupar os hospitais regionais para que possamos voltar a atender as outras especialidades e cirurgias eletivas”, afirmou o gestor estadual.

Ortopedia

Ainda no Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, o governador Helder Barbalho visitou uma nova ala dedicada a atendimento portas-abertas e 24h na especialidade de ortopedia. A medida adotada em Bragança faz parte da estratégia do Governo do Pará para aumentar a oferta de atendimento portas-abertas em ortopedia em todas as regiões do Estado.

Assim, já oferecem atendimento em traumatologia por 24h no modo porta aberta o Hospital Regional do Tapajós (HRT), em Itaituba, no sudoeste do Pará; o Hospital Divina Providência, instituição filantrópica conveniada ao SUS, localizado em Marituba, região metropolitana de Belém; o Hospital Regional de Conceição do Araguaia, na região do Araguaia; o Hospital Regional do Baixo Tocantins - Santa Rosa, em Abaetetuba, e o Hospital Regional dos Caetés, em Capanema.

“A Sespa tem uma estratégia de colocar a ortopedia de portas-abertas em todo o Pará. Hoje está sendo inaugurada esta ala para atendimentos em média e alta complexidade. Será mais um serviço colocado à disposição para a população da região do Salgado e Caetés para este tipo de atendimento” destacou o secretário Rômulo Rodovalho.