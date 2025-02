Governo firma parceria com igrejas evangélicas para promoção da cidadania juvenil

O governador do Pará, Helder Barbalho, recebeu nesta segunda-feira (17/02) lideranças de igrejas evangélicas para assinatura do termo de cooperação técnica voltado à promoção da cidadania juvenil. O acordo prevê a cessão de um terreno para a Associação Amazônica Evangélica (AAME), onde será implantada a sede do Projeto Quartel General da Umadespa - QGU (União de Mocidade das Assembleias de Deus no Estado do Pará).

O projeto da QGU busca atender jovens em situação de vulnerabilidade social, oferecendo suporte em diversas áreas essenciais, como moradia, vestuário, saúde, assistência familiar e econômica. A iniciativa pretende ampliar as oportunidades para essa parcela da população, proporcionando acesso aos programas que contribuem para inclusão e desenvolvimento.

VEJA MAIS

Durante a solenidade de assinatura, Helder Barbalho destacou a importância da parceria entre o Governo do Estado e as instituições religiosas no fortalecimento das políticas públicas voltadas à juventude. "Acreditamos que iniciativas como essa são fundamentais para alcançar aqueles que mais precisam, promovendo acolhimento e oportunidades para os jovens paraenses", afirmou o governador.

Na ocasião, a vice-governadora Hanna Ghassan destacou a relevância da ação. "Este é um momento de união, um momento de construção de um futuro melhor para o nosso estado. Um futuro onde todos ganham. Essa atuação conjunta do governo estadual com as igrejas fortalece o compromisso com a juventude, pois além de ajudar com esses atendimentos do projeto, as igrejas atuam fortalecendo a fé das pessoas", declarou.

O novo espaço, que fica no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, será cedido pela Secretaria de Articulação da Cidadania (SEAC) junto a um termo de cessão, válido por 20 anos. No entanto, a responsabilidade pela construção da sede do Projeto QGU ficará a cargo da AAME, que deverá viabilizar os recursos e a execução das obras necessárias. A expectativa é que a sede se torne um ponto de referência para a formação cidadã, fortalecendo a inclusão social e o desenvolvimento comunitário.

A parceria reforça o compromisso do governo estadual com iniciativas que promovam o bem-estar e a igualdade de oportunidades à juventude, especialmente àqueles que se encontram em condição de maior vulnerabilidade.