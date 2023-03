Governo federal publica edital para obra de pavimentação de trecho da BR-163, no Pará

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) lançou, na terça-feira (28), o edital para contratação de obras de pavimentação de 35 quilômetros da rodovia BR-163, na localidade de Campo Verde, distrito de Itaituba, até Rurópolis, na região sudoeste do Pará. A via é considerada o principal corredor de exportação da safra agrícola do estado e integra a Região Norte e Centro-Oeste do país ao Sul.

A obra custará R$ 133,8 milhões ao Ministério dos Transportes, por meio do Dnit. O contrato determina que a intervenção deve contemplar serviços de terraplanagem, drenagem, aplicação de sub-base e base, pavimentação, sinalização e obras complementares. A abertura das propostas está agendada para o próximo dia 19 de abril, às 10h, no Portal de Compras do Governo Federal.

Mais informações pelos telefones (91) 3250-2150/ 98268-0004 ou por e-mail: scl.pa@dnit.gov.br.

Expectativa

Com as obras, a expectativa é que a área tenha melhores condições de trafegabilidade e segurança. A pavimentação do trecho é uma reivindicação antiga dos moradores e trabalhadores que se locomovem pela rodovia. Segundo o Dnit, diariamente, trafegam pela BR-163, no Pará, cerca de 3,5 mil veículos. A via permite o acesso aos portos de Miritituba, em Itaituba, e Santarém.