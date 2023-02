Governo estadual conclui pista de concreto nos túneis para ônibus expressos na BR-316, em Ananindeua

A colocação das pistas em concreto armado, no trecho interno do túnel 2 para ônibus expressos na BR-316, em Ananindeua, também chamada “concretagem”, foi concluída pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM). O túnel número 1 já havia recebido o serviço. Esses túneis, que são chamados tecnicamente de Passagens Inferiores (P.I.), permitirão que os ônibus expressos acessem o Terminal de Integração em Ananindeua sem interferir no trânsito da rodovia. Outros dois túneis estão em construção no Terminal de Integração em Marituba.

Conforme as informações divulgadas pela diretoria do NGTM, as pistas subterrâneas (P.I.1 e P.I.2) têm cerca de 120 metros cada e, somados, levaram mais de mil metros cúbicos de concreto para serem construídas. O pavimento tem 50 cm de espessura, o que garante maior durabilidade do espaço e apresenta “ranhuras” para aumentar a aderência em curva nos pneus dos ônibus. O próximo passo da obra nas P.I.s é o acabamento das paredes, teto e depois a sinalização viária.

“Concluímos a etapa de concretagem da laje de fundo da P.I.2 (pista subterrânea), o túnel número dois de acesso ao terminal de Ananindeua, que é a pista que os ônibus utilizarão para acessar o terminal. É um volume significativo de concreto, são 500 metros cúbicos de concreto só na P.I.2. Com isso, fica concretada a laje de fundo, faltando somente as rampas, o que mostra o progresso da obra”, afirma o diretor geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

Túneis levarão ônibus da BR-316 aos terminais

O NGTM informou ainda que está construindo quatro Passagens Inferiores, sendo duas no Terminal de Integração de Ananindeua e duas no Terminal de Integração de Marituba. Os túneis permitirão que os ônibus do BRT acessem os terminais de integração sem interferir no trânsito da BR-316. Na construção deles, o NGTM utilizou metodologia de escavação invertida, que minimizou os transtornos, pois não interditou o trânsito na BR durante sua execução.

Ainda de acordo com o órgão, o Terminal de Integração de Marituba fica localizado no km 10 da BR-316, tem duas plataformas e o prédio administrativo, com a Estação Cidadania; uma das plataformas para circulação dos ônibus alimentadores, que trarão passageiros de Marituba e também do município de Benevides. Já a segunda, será para a circulação dos ônibus troncais, que seguirão em direção a Belém.

Já o Terminal de Integração de Ananindeua será o maior deles. O espaço tem três plataformas (blocos), o prédio administrativo, onde funcionará também a bilheteria, lanchonete, bicicletário e a Estação Cidadania; a primeira e a segunda plataformas para atender aos ônibus alimentadores, e a terceira estrutura para receber os ônibus troncais, que levarão os passageiros até São Brás ou até o centro da capital. Este terminal terá alguns acessos pelo viaduto, que está em construção pelo NGTM.