Governo entregou 56 novas viaturas para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará

O governador Helder Barbalho entregou 56 novas viaturas para o Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil e mais de 850 equipamentos de combate a incêndio urbano e florestal e também de busca e salvamento. A solenidade, na manhã desta terça-feira (23), ocorreu no Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado, em Belém.

“Essa é uma estratégia de fortalecimento da presença do Corpo de Bombeiros em todo o Estado, que traz inclusive também a projeção de concurso público para a ampliação do seu efetivo. Sabemos a importância desses profissionais em defesa da vida, para salvar a nossa população nos momentos mais difíceis. E, com estas ações, nós estaremos cada vez mais estruturados em condições de servir o nosso Estado”, disse Helder.

Os novos veículos serão utilizados no apoio em atividade de vistoria técnica da Defesa Civil, perícia de incêndio e também para o setor administrativo. Os carros serão distribuídos para todo o Estado.

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Hayman Apolo, ressaltou a modernização da instituição. “Para nós, é um grande investimento. É uma premissa desse governo investir na segurança para melhor atender a população. São equipamentos importantes para o dia a dia dos militares e necessários para trazer mais condições de serviços para a corporação”, afirmou.

Por meio do Fundo de Investimento da Segurança Pública (Fisp), para o CBM, e do Tesouro do Estado, foram entregues 150 conjuntos de calça e jaquetas para a proteção individual de combate a incêndios, 50 mochilas de salvamento, 175 capacetes de salvamento, 32 roupas de enchentes, além de outros materiais.

O Pará é um dos estados do Brasil com maior percentual em investimentos, segundo o levantamento Secretaria do Tesouro Nacional (STN). “Tal investimento ajuda na melhoria dos serviços, mas também no aparelhamento dos profissionais. Essas ações têm trazido frutos muito bons para a população, com a redução dos índices de violência. Ontem (segunda, 22), o governador anunciou a equiparação do salário mínimo pros soldos, que inclui a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Então, nós estamos atuando em várias frentes de investimento, não só no material, mas também no recurso humano”, acrescentou a secretária de Planejamento e Administração do Pará, Hana Ghassan.

CONCURSO

O governador anunciou também que está em fase de conclusão o planejamento do concurso público para o Corpo de Bombeiros do Pará. De acordo com Helder Barbalho, com o passar do tempo, houve uma defasagem no quantitativo da tropa.

“Pessoas avançaram no seu direito compulsório de ir a reserva. Este Estado cresce, a população aumenta e junto precisa que as tropas também se equiparem proporcionalmente a ampliação populacional. Nós deveremos lançar nos próximos dias o edital de licitação para o concurso, incialmente, com 405 novas vagas para o Corpo de Bombeiros do Pará”, acrescentou o governador.