Governo entrega primeira etapa da nova Praça Menino Deus e instala totem de segurança em Marituba

O Governo do Pará entregou, nesta quinta-feira (15), a primeira etapa das obras de reconstrução da Praça Menino Deus, no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém. A intervenção faz parte de um convênio entre o Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), e a Prefeitura Municipal de Marituba.

Nesta primeira fase foram entregues as áreas do pet place, espaço voltado ao lazer com animais de estimação, um jardim sensorial com canteiros de plantas que estimulam os cinco sentidos e uma trilha sensorial.

Além da praça, o Governo do Pará entregou um novo totem de segurança. O equipamento busca ampliar o atendimento de ocorrências e agilizar o serviço prestado pelas forças de segurança na cidade. Ele foi instalado na praça Menino Deus, no centro de Marituba, e oferece maior ângulo e cobertura visual dos espaços, contribuindo significativamente para o videomonitoramento da cidade.

“Essa parceria do Governo do Estado com a Prefeitura permite a realização de uma agenda importante para Marituba. A nova Praça Menino Deus se consolida como um espaço de convivência para as famílias, incentivando o comércio, o lazer e a prática de esportes, tudo com segurança", destacou o governador Helder Barbalho.

Diversos equipamentos da praça também passaram por melhorias: a pista de skate recebeu nova pintura e piso; a academia ao ar livre teve os aparelhos substituídos; o playground ganhou base de concreto para os balanços, e as quadras esportivas foram reconstruídas com nova pintura e substituição da areia. Novos quiosques e banheiros em contêineres também foram instalados, substituindo as estruturas anteriores.

Segunda fase trará praça de alimentação, espaços inclusivos e fonte interativa

Na próxima etapa das obras, o projeto contempla a construção de uma praça de alimentação, instalação de arcos na entrada principal e implantação de uma fonte interativa em homenagem à Maria Fumaça, um dos símbolos históricos do município. Também será implantada a “Praça Azul”, espaço projetado especialmente para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além da modernização do monumento Menino Deus e da Concha Acústica, voltada à realização de eventos culturais.

Moradora há 35 anos de Marituba, Cristina Leite comemorou a revitalização do espaço. “Nossa praça agora tem uma cara nova. Há muitos anos ela precisava dessa transformação, e agora é realidade. Tenho certeza de que as famílias, principalmente as crianças, vão aproveitar muito. Agradeço ao governador Helder pelo trabalho que está fazendo em todo o Pará”, disse.

“Nem sempre conseguimos executar tudo apenas com recursos próprios. Essa parceria com o Governo do Estado, por meio do governador Helder e da vice-governadora Hana Ghassan, fortalece nosso trabalho e entrega mais segurança, mobilidade e integração social. Mesmo com apenas 30% do projeto entregue, a Praça Menino Deus já é um marco para nossa cidade”, afirmou a prefeita de Marituba, Patrícia Alencar.

A comerciante Janete Souza, que atua há 25 anos na praça, também celebrou a nova estrutura. “Durante muito tempo, não havia quase nada aqui. Agora temos um espaço digno para trabalhar e receber os clientes. As vendas, que já são boas, vão melhorar ainda mais. É uma satisfação imensa ver isso acontecendo.”

A primeira etapa da obra recebeu investimento de R$ 2.205.838,85. O valor total do projeto é de R$ 6.487.761,42, sendo R$ 5.838.985,28 oriundos do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE) e R$ 648.776,14 de contrapartida da Prefeitura de Marituba.

Governo também entrega veículo para Emater e assina acordo de cooperação

Durante a agenda em Marituba, o governador Helder Barbalho também realizou a entrega de um veículo à unidade local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) como parte das ações de fortalecimento da agricultura familiar no município.

A iniciativa integra o plano de apoio à infraestrutura das unidades da Emater no interior do Estado, com objetivo de ampliar a mobilidade das equipes técnicas e garantir maior eficiência no atendimento aos produtores rurais da região.

“Além da entrega da primeira etapa da Praça Menino Deus, estamos também fortalecendo a agricultura familiar com a entrega de veículo à Emater e instalando um totem de segurança pública para reforçar o combate à criminalidade em Marituba”, reforçou o governador.

Ao final, foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre a Emater e a Prefeitura de Marituba, que tem como objetivo promover o desenvolvimento rural sustentável, por meio da integração de esforços institucionais.

“O veículo estará à disposição do Escritório de Marituba para a execução das ações de ATER pública no município. O acordo com a Prefeitura permitirá o alinhamento de planos de trabalho com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Agricultura, potencializando as atividades de assistência técnica rural”, explicou o presidente da Emater, Joniel Abreu.